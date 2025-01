A San Pietro al Natisone, una tranquilla cittadina friulana, una donna di 62 anni è rimasta vittima di una truffa digitale. Tutto è iniziato con un messaggio su WhatsApp. Quest’ ultimo, apparentemente inviato dalla figlia, chiedeva con urgenza di ricaricare una carta Postepay. Senza sospetti, la donna ha effettuato il trasferimento, inviando 950€. Convinta di aiutare un familiare in difficoltà. Solo più tardi ha scoperto di essere stata ingannata. Il messaggio infatti, non proveniva dalla figlia. Ma da un malintenzionato che si era abilmente spacciato per lei. Quando si è resa conto dell’accaduto, ha deciso di denunciare l’episodio ai carabinieri della stazione locale. Ormai però era troppo tardi per recuperare quanto perso.

Le truffe via WhatsApp: un fenomeno in crescita

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di truffe digitali sempre più frequenti. Le quali vedono Whatsapp come piattaforma principale. I truffatori utilizzano tecniche sofisticate per ingannare le vittime, spesso approfittando del legame emotivo con amici o familiari. In molti casi, i malintenzionati reperiscono informazioni personali dai social network. Proprio per rendere le loro richieste più credibili.

A tal proposito, le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di prestare attenzione a messaggi inusuali. Soprattutto quando chiedono trasferimenti di denaro. È fondamentale verificare l’identità dell’interlocutore. Ad esempio contattandolo direttamente tramite un’altra piattaforma o una telefonata. In più, si consiglia di non condividere mai informazioni sensibili sui social media. Poiché potrebbero essere utilizzate dai truffatori per rendere le loro richieste più realistiche.

La vicenda di San Pietro al Natisone è un monito per tutti. L’ ingenuità e la fiducia, qualità spesso positive, possono trasformarsi in vulnerabilità nelle mani di criminali digitali. Soprattutto in un’epoca in cui la comunicazione avviene prevalentemente online. È quindi fondamentale aumentare la consapevolezza dei rischi. Dopo di che trovare a mettere in atto misure preventive per evitare danni economici e psicologici.