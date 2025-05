Google Discover si apre ai social network: novità in arrivo

Google Discover

Google Discover continua a evolversi e amplia i contenuti proposti agli utenti. Da pochi giorni, il feed di Google Discover ha iniziato a mostrare anche post provenienti da social network come X, Reddit e altri, segnando una novità significativa nell’esperienza di navigazione.

I social network sbarcano su Google Discover

Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di contenuti social all’interno del loro feed su Discover. I post appaiono in una veste grafica simile a quella degli articoli tradizionali, ma sono etichettati chiaramente con la fonte di provenienza.

Google punta così a offrire una panoramica ancora più completa degli interessi dell’utente, integrando aggiornamenti, tendenze e discussioni in tempo reale.

Come cambia l’esperienza su Discover

Finora, Google Discover proponeva principalmente notizie, articoli e aggiornamenti su temi di interesse personale, selezionati tramite l’algoritmo basato sulle abitudini di ricerca e navigazione.

Con l’inclusione dei post social, il feed diventa più dinamico e riflette anche il lato più immediato e commentato del web. Gli utenti possono così accedere direttamente ai contenuti che generano conversazioni online senza dover visitare piattaforme esterne.

I social network coinvolti

Tra le piattaforme che compaiono nei nuovi feed di Google Discover figurano X (ex Twitter) e Reddit. Non è escluso che, in futuro, Google possa estendere l’integrazione ad altri social come Instagram o TikTok, ampliando ulteriormente la varietà dei contenuti disponibili. Al momento, l’esperienza sembra ancora in fase di test e limitata a un numero ristretto di utenti e mercati.

Google ha sempre cercato di mantenere alta la qualità delle fonti proposte su Discover. L’inserimento di contenuti social richiede un bilanciamento attento, per evitare che il feed si riempia di post poco rilevanti o di bassa qualità.

Secondo quanto emerso, l’algoritmo continuerà a dare priorità ai contenuti che rispecchiano gli interessi dell’utente e che rispondono a standard di affidabilità e pertinenza.

Obiettivo: aumentare il tempo di permanenza su Discover

L’integrazione dei social network potrebbe aumentare il tempo di permanenza degli utenti su Google Discover, offrendo un’esperienza più ricca e personalizzata.

Fornire aggiornamenti rapidi, discussioni di tendenza e link diretti a post virali permette a Google di rendere Discover un punto di accesso sempre più completo all’informazione quotidiana.