Xbox Store, i migliori sconti di fine aprile

Siamo arrivati alla fine di questo mese e con esso se ne andranno anche numerosi sconti ed offerte resi disponibili su Xbox Store dal colosso americano Microsoft. Nonostante questo, l’azienda sta cercando di accontentare gli utenti, proponendo gli ultimi sconti per questo mese. In particolare, sono proposti in sconto al momento su Xbox Store numerosi videogiochi di punta. Vediamo qui di seguito alcuni dei titoli più interessanti.

Xbox Store, al via gli ultimi sconti e saldi fine mese

Il colosso americano Microsoft ha da poco dato il via su Xbox Store agli sconti e alle offerte per la fine di questo mese. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda si sta preparando per deliziare gli utenti durante il mese di maggio 2025. Nonostante questo, per gli ultimi giorni di aprile 2025 gli utenti potranno comunque acquistare a dei prezzi convenienti tanti altri videogiochi di rilievo.

Come già successo in passato, è possibile scovare su Xbox Store delle vere e proprie occasioni, grazie agli sconti che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%. Bisogna tuttavia precisare che alcuni titoli presenti in sconto sono riservati agli utenti abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Tra i titoli proposti in sconto, in particolare, è possibile trovare una perla per gli amanti del mondo di Final Fantasy. Su Xbox Store è infatti al momento disponibile il noto videogioco conosciuto con il nome di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Si tratta di un titolo molto atteso dagli utenti e che ora potranno averlo ad un prezzo decisamente interessante. Come riportato sullo store, infatti, questo videogioco è al momento disponibile all’acquisto con uno sconto pari al 50%. Questo permetterà agli utenti di acquistarlo ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro. Come detto, sono poi disponibili alcuni titoli proposti con sconti folli che arrivano addirittura al 90%. Tra questi c’è ad esempio il videogioco One Piece: Burning Blood. Con questo sconto gli utenti potranno acquistarlo a solo 6,99 euro.

Vi invitiamo come sempre a visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto.