Xbox Store, ecco i migliori giochi a meno di 20 euro

Questi mesi sono stati davvero intensi e ricchi di sconti ed offerte interessanti anche nell’ambito del mondo del gaming. Tutti i possessori di una console da gaming di Xbox, ad esempio, hanno potuto usufruire fino ad ora di svariate promozioni di rilievo proposte sul noto Xbox Store. Il colosso americano Microsoft continua però a lasciare gli utenti senza parole con tanti sconti e nuove offerte. Anche in questi giorni, infatti, sono al momento proposti sullo store tantissimi videogiochi con dei prezzi inferiori ai 20 euro. Vi elenchiamo qui di seguito alcune delle occasioni più imperdibili.

Xbox Store, ecco i migliori videogiochi del momento ad un prezzo inferiore ai 20 euro

EA Sports PGA Tour ad un prezzo di soli 11,99 euro contro gli inziali 79,99 euro con uno sconto dell’85%

Need for Speed Unbound ad un prezzo di 11,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro, con uno sconto dell’85%

Far Cry 5 Gold Edition ad un prezzo di 13,49 euro contro gli inziali 89,99 euro a 13,49 eiro con uno sconto dell’85%

Wild Hearts Edizione Standard ad un prezzo di da 79,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell’85%

Si tratta dunque anche questa volta di sconti e offerte davvero eccezionali a cui potranno accedere tutti gli utenti, sia gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass sia gli utenti normali. Ricordiamo poi che da qualche giorno il colosso americano Microsoft ha aggiornato il catalogo, proponendo tanti nuovi videogiochi agli abbonati a Xbox Game Pass per questa seconda metà del mese di agosto. Vi elenchiamo qui di seguito le nuove uscite.