Amazon sconta gli AirPods Pro 2 del 24%: approfittatene subito

Le Apple AirPods Pro 2 al giorno d’oggi rappresentano una delle migliori soluzioni presenti sul mercato per ascoltare musica in qualsiasi momento. Un paio di auricolari che il famoso marchio Apple ha progettato pensando alle esigenze di utenti che vogliono utilizzare un accessorio con una qualità sonora eccezionale. Non a caso, la presenza del chip H2 progettato dall’azienda di Cupertino rende incredibile il suono. Il driver a bassa distorsione, infatti, restituisce alti cristallini e bassi intensi mentre la modalità a isolamento vocale migliora la qualità delle telefonate nel caso in cui l’utente si trovi in aree rumorose.

Chiaramente, le caratteristiche che contraddistinguono questi AirPods Pro 2 da altri dispositivi sono tante. Tra queste anche il controllo intelligente dei rumori ambientali con cancellazione attiva del rumore accompagnata dalla modalità trasparenza e dalla funzione rilevamento conversazione che abbassa in automatico il volume degli auricolari.

Apple AirPods Pro 2: imperdibili su Amazon

Amazon sconta giornalmente tantissimi prodotti presenti nel proprio catalogo ma non passa certamente inosservata la promozione attualmente in corso sugli auricolari wireless a marchio Apple. Al fine di offrire un’esperienza d’uso perfetta per ciascun utente, inclusi nella confezione ci sono quattro paia di cuscinetti in silicone che si adattano a tanti tipi di orecchio e sono comodi da indossare tutto il giorno.

Non aspettate altro tempo per procedere con l’acquisto di questi AirPods Pro 2. Lo sconto del 24% sul prezzo di listino fa crollare il costo finale a soli 213 euro. Un’occasione unica dunque per poter dare il via a esperienze sonore uniche. Naturalmente, gli AirPods Pro 2 e la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IP54. Ciò consente all’utente che decide di acquistarli di usarli praticamente ovunque e in qualsiasi momento.