Netflix, One Piece stagione 2: nuovi personaggi e terza stagione nel trailer

Durante il One Piece Day di Tokyo, Netflix ha svelato il primo trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece: Verso la Rotta Maggiore, confermando allo stesso tempo la produzione della terza stagione. La nuova serie debutterà nel 2026 e promette di ampliare notevolmente l’universo narrativo già introdotto nella prima stagione.

Nuovi volti e avventure nella Rotta Maggiore

Le riprese si sono concluse a febbraio e la trama porterà i Cappelli di Paglia ad affrontare nuove sfide mentre varcano la leggendaria Rotta Maggiore. Tra i personaggi che faranno il loro ingresso spiccano Nico Robin (Lera Abova), Chopper(Mikaela Hoover), Smoker (Callum Ker), Bibi (Charintra Chandra) e l’iconico villain Crocodile (Joe Manganiello). Figure che avranno un ruolo centrale nello sviluppo della storia e nel percorso di Luffy e della sua ciurma.

Il trailer mostra scorci delle nuove ambientazioni, tra isole misteriose e scenari inediti, oltre a un assaggio degli scontri che attendono i protagonisti. L’avventura promette toni ancora più epici, con missioni complesse e avversari temibili pronti a mettere alla prova la determinazione del gruppo.

Produzione e supervisione creativa

One Piece: Verso la Rotta Maggiore è realizzata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios(partner di ITV Studios) insieme a Netflix. Anche per questa stagione, il creatore originale del manga, Eiichiro Oda, manterrà un ruolo di supervisione per garantire fedeltà alla visione originale. Alla guida del progetto restano gli showrunner Matt Owens e Joe Tracz.

La sinossi ufficiale anticipa una stagione caratterizzata da pericoli sempre più intensi e missioni senza precedenti, con Luffy e i suoi compagni impegnati nella ricerca del tesoro più grande del mondo, attraversando mari insidiosi e incontrando nemici sempre più potenti. Con la conferma della terza stagione, il viaggio dei Cappelli di Paglia è destinato a proseguire ancora a lungo, consolidando la serie come una delle produzioni di punta di Netflix.