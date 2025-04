Netflix, ecco film e serie TV in arrivo a maggio 2025: la lista

Netflix si prepara a lanciare durante il mese di maggio tante nuove produzioni tra film e serie TV ma anche qualche documentario. Ecco quindi la lista con tutti i nuovi prodotti che la piattaforma streaming prenderà disponibili ben presto.

FILM

Fear Street Prom Queen

Disponibile dal 23 maggio 2025, il nuovo capitolo della saga horror di Shadyside ci porta in un’atmosfera da ballo scolastico, dove il gruppo delle ragazze più popolari dovrà affrontare una serie di misteriose sparizioni. Un outsider coraggiosa decide di candidarsi come reginetta, ma la notte si trasformerà presto in un incubo.

Proiettile Vagante 3

In uscita il 7 maggio 2025, il terzo episodio di “Proiettile Vagante” vede Lino pronto a rendere giustizia a Charas. Liberato dal carcere, si allea con Julia per dare la caccia ad Areski, in un inseguimento ad alta tensione tra Francia e nemici inaspettati.

Untold: Liver King

Dal 13 maggio 2025 arriva il documentario dedicato a Liver King, l’influencer del fitness che ha conquistato Internet con il suo stile di vita estremo. Il film racconta la sua ascesa, le contraddizioni e lo scandalo legato all’uso di sostanze proibite.

Due fuori pista 2

In arrivo il 23 maggio 2025, il sequel racconta nuove avventure sentimentali e sportive di Lisa e Daniel. Mentre si allenano per una corsa ciclistica, entrambi devono affrontare crisi amorose e vecchie fiamme, con conseguenze inaspettate.

La vedova nera

Previsto per il 30 maggio 2025, questo thriller spagnolo segue le indagini sull’omicidio di un uomo a Valencia, dove la giovane moglie si ritrova al centro di un giallo fatto di inganni e passioni pericolose.

SERIE TV

The Four Seasons

Dal 1° maggio 2025, la serie creata da Tina Fey racconta le vicende di sei amici storici alle prese con crisi matrimoniali e dinamiche familiari che emergono durante quattro weekend nell’arco di un anno.

Angi: Crimini e bugie

Sempre il 1° maggio, questa miniserie documentaria riapre il caso di Ana Páez, uccisa a Barcellona nel 2008, svelando il ruolo oscuro della figura di Angi e i segreti dietro un presunto delitto perfetto.

Per Sempre

In arrivo l’8 maggio 2025, la serie ispirata al romanzo di Judy Blume racconta una storia d’amore adolescenziale ambientata a Los Angeles, esplorando prime esperienze e identità in costruzione.

Love, Death & Robots 4

Dal 15 maggio 2025 tornano i corti animati tra horror, fantascienza e black humor, con dieci nuovi episodi supervisionati da Jennifer Yuh Nelson, sotto la produzione di Tim Miller e David Fincher.

La Riserva

Sempre il 15 maggio debutta questa serie thriller danese, che segue la misteriosa scomparsa di una ragazza au pair e le indagini amatoriali di una vicina, tra privilegi nascosti e verità scomode.

Genitori a tutto campo

Il 16 maggio 2025 arriva questa commedia sul mondo esilarante e spesso soffocante dei genitori che vivono le carriere sportive dei figli come una missione personale.

Sirens

Dal 22 maggio 2025, un weekend esplosivo svela rivalità e segreti in un elegante resort costiero, tra una giovane donna e la sua misteriosa e carismatica capa.

She The People

Infine, sempre il 22 maggio, debutta la serie che racconta la campagna politica di Antoinette Dunkerson, tra giochi di potere e dinamiche familiari sotto i riflettori.