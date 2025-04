Paramount+: le serie TV e i film in arrivo in questo mese di Aprile 2025

Aprile porta con sé giornate più lunghe, l’ora legale e, come ogni mese, nuovi contenuti su Paramount+. La piattaforma può ora accogliere titoli molto attesi, tra finali di stagione, nuove serie e ritorni importanti. Tra i più attesi c”erano senza dubbio gli episodi conclusivi di 1923, Yellowjackets e Italia Shore, ma c’è anche spazio per novità da tenere d’occhio.

Tra le chicche annunciate in precedenza, arriva anche l’attesissima seconda stagione di School Spirits, il sequel horror Smile 2 e una nuova infornata di episodi per Paw Patrol. In più, cresce l’hype per la terza stagione di Tulsa King, con l’ingresso nel cast di attori del calibro di Robert Patrick e Bella Heathcote.

Ecco allora le uscite principali di aprile 2025 su Paramount+.

School Spirits – Stagione 2

Disponibile dall’11 aprile

Torna la serie mystery con Peyton List nei panni di Maddie Nears. Dopo il finale a sorpresa della prima stagione, la storia riprende proprio da lì, con Maddie ancora bloccata nell’aldilà e determinata a ritrovare il suo corpo scomparso. Ad aiutarla, l’amico Simon, unico in grado di comunicare con lei. La seconda stagione si arricchisce di nuovi personaggi e guest star, e la piattaforma ha già confermato una terza stagione. Un ritorno molto atteso dai fan dell’original drama di Awesomeness Studios.

Smile 2

Disponibile dal 14 aprile

Il seguito di Smile (2022) promette di far venire ancora più brividi. Diretto ancora una volta da Parker Finn, il film segue Joel (Kyle Gallner), già visto nel primo capitolo, alle prese con il contagio del misterioso demone. Questa volta però la storia coinvolge Skye Riley, una pop star interpretata da Naomi Scott, che si troverà travolta da eventi inspiegabili proprio alla vigilia del suo tour. Il cast include anche Rosemarie DeWitt e Miles Gutierrez-Riley. Un horror che mescola musica, trauma e terrore.

PAW Patrol – Stagione 11, nuovi episodi

Disponibile dal 25 aprile

Arrivano sei nuovi episodi dell’undicesima stagione della serie per bambini più amata di sempre. In più, sarà disponibile anche lo special Big Truck Pups, con Ryder e i cuccioli pronti a nuove missioni a bordo di enormi camion. Una garanzia per i più piccoli, PAW Patrol continua a essere uno degli show prescolari più seguiti a livello globale, trasmesso in oltre 160 Paesi e in più di 30 lingue.