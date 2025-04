OnePlus 13s è pronto ad arrivare con Snapdragon 8 Elite e display da 6,32″ AMOLED

Il momento si avvicina: OnePlus 13s sta per arrivare ufficialmente anche fuori dalla Cina, e lo farà con un’idea precisa in mente. Poche dimensioni, massime prestazioni. Un piccolo concentrato di potenza pensato per chi non vuole scendere a compromessi, ma nemmeno portarsi dietro un “padellone”.

Un design compatto che non passa inosservato

Guardandolo da fuori, il OnePlus 13s riprende l’estetica già vista sul 13T cinese. Linee pulite, modulo fotografico quadrato ben definito e una nuova colorazione rosa che sicuramente farà parlare di sé. Accanto al rosa, non mancano varianti più classiche come il Morning Mist Gray e il Cloudy Ink Black. Il tutto racchiuso in un corpo robusto, con telaio in alluminio e vetro protettivo ultra resistente sul retro.

Potenza sotto controllo

Il bello, però, è quello che c’è dentro. Il OnePlus 13s sarà spinto dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite, il chip più avanzato mai prodotto da Qualcomm, capace di garantire prestazioni impressionanti senza mandare la batteria ko dopo poche ore. A proposito di batteria: sotto la scocca ci sarà una cella da 6.200 mAh, realizzata con tecnologia al silicio-carbonio, capace di durare più a lungo e di ricaricarsi in tempi rapidi grazie al supporto da 80 W.

Il display? Perfettamente piatto, misura 6,32 pollici, ed è un AMOLED ad alta definizione che sa come farsi notare, soprattutto grazie al refresh rate variabile fino a 120 Hz. Tradotto: colori brillanti, fluidità nei giochi, zero incertezze.

E per chi ama la fotografia, c’è un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e un teleobiettivo altrettanto generoso che punta a portare la qualità degli scatti un gradino più in alto rispetto alla concorrenza.

Prezzi e uscita: cosa aspettarsi

Almeno per ora gli utenti dovranno solo sperare in quanto il dispositivo dovrebbe arrivare solo sul mercato indiano. Serviranno altre settimane per vederlo in Italia, probabilmente entro la fine di giugno. Per quanto riguarda i prezzi ufficiali, in Cina si parla di un costo di partenza di circa 410 € per quanto riguarda la configurazione da 12/256GB di RAM. OnePlus 13s con a bordo 16/1TB di spazio di archiviazione, costerà intorno ai 539 €.