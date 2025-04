Strava usa l’AI per le previsioni sui tempi di gara

Strava è una delle app più amate dagli sportivi. Quest’ultima ha deciso di compiere un nuovo, importante passo avanti. Dopo l’acquisizione della piattaforma di coaching digitale Runna, Strava introduce “Performance Predictions“. Si tratta di una funzionalità innovativa pensata per chi punta a perfezionarsi nelle lunghe distanze. Grazie a tale nuova feature, gli utenti potranno ricevere una stima realistica dei tempi di arrivo su varie distanze. Dalla classica 5 km fino alla sfida della maratona. Dietro tali numeri si cela un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che analizza oltre 100 variabili. Tra cui dati personali, cronologia delle prestazioni e confronti con atleti simili all’interno della community. In pratica, ogni previsione evidenzia tutti i progressi individuali.

Nuova funzione presentata da Strava

Un altro aspetto particolarmente interessante è l’adattabilità del sistema. Le stime si aggiornano automaticamente dopo ogni corsa. Prendendo in considerazione anche i periodi di riposo o di minor attività. Ciò significa che l’utente ha sempre sotto mano un quadro dinamico e aggiornato del proprio stato di forma. Le “Performance Predictions” non solo forniscono un obiettivo tangibile da raggiungere. Ma aggiungono anche un nuovo livello di motivazione. Visualizzare il proprio tempo stimato e osservare come varia settimana dopo settimana può trasformare ogni uscita in un piccolo traguardo.

La nuova funzione, accessibile nella sezione “Progressi” dell’app, offre anche dati aggiuntivi. Come il tempo medio al chilometro e il trend di evoluzione dei tempi stimati. Permettendo agli sportivi di avere un quadro ancora più dettagliato delle proprie capacità. La piattaforma, oggi, con oltre 150 milioni di utenti in tutto il mondo, continua ad innovarsi. Migliorando l’intero settore e l’esperienza degli atleti.

Con strumenti come “Performance Predictions”, Strava continua a dimostrare il proprio impegno nel settore dell’allenamento. Le novità in arrivo dimostrano come sia necessaria una tecnologia intelligente, capace di rendere ogni corsa un’esperienza ancora più personale, motivante e magari anche più divertente.