OnePlus 13T, lo smartphone che sfida i giganti: batteria extra-large, prestazioni top e peso piuma

Mancano ormai solo poche ore all’evento ufficiale di presentazione del OnePlus 13T, fissato per il 24 aprile. L’azienda però ne ha già svelato alcuni dettagli interessanti. Tra questi vi è senz’altro la batteria che presenta una capacità di 6.260mAh. Ma il nuovo dispositivo si prepara a sorprendere, soprattutto considerando le sue dimensioni. Il display misura infatti 6,32”, un dato che lo colloca tra i pochi modelli “compatti” in circolazione, almeno secondo gli standard attuali.

OnePlus 13T: hardware da top di serie, ma in un formato compatto

La vera notizia è che, nonostante la batteria maggiorata, il peso resta contenuto, ovvero solo 185 grammi. È un risultato notevole, soprattutto se confrontato con altri modelli della stessa qfamiglia, come OnePlus13 e 13R, che superano i 200g pur avendo batterie leggermente meno capienti. Non è stato ancora annunciato il sistema di ricarica rapida, ma OnePlus ha confermato la presenza della tecnologia di ricarica bypass, utile per evitare il surriscaldamento durante l’uso intenso, ad esempio nel gaming.

Il OnePlus 13T non punta però solo sulle dimensioni e sull’autonomia. Al suo interno troviamo una piattaforma hardware di livello elevato. Ovvero un processore Snapdragon 8 Elite che sarà supportato da 16GB di RAM e da uno spazio di archiviazione interno di 512GB. Ancora, il comparto fotografico include due sensori da 50 megapixel, con uno zoom ottico 2x e uno digitale in-sensor 4x. Una soluzione che punta a migliorare la qualità delle immagini senza dover ricorrere a un obiettivo ingombrante.

Sul fronte estetico, lo smartphone sarà disponibile in tre varianti cromatiche, Powder, un rosa tenue; Cloud Ink Black, un classico nero intenso; e Morning Mist Gray, un grigio raffinato. Il sistema operativo sarà ColorOS, personalizzazione di Android già conosciuta per fluidità e opzioni avanzate. Con questo nuovo modello OnePlus sembra quindi voler rispondere alla domanda, ormai rara, di coloro che cercano un dispositivo potente ma non ingombrante. In un mercato dominato da “padelloni” da oltre 6,7”, il 13T rappresenta una delle poche alternative rimaste per chi desidera uno smartphone più maneggevole senza sacrificare le prestazioni.