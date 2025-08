OnePlus 13s: emersi problemi al display

Nel panorama tecnologico sempre più competitivo, anche i brand affermati possono inciampare in errori che attirano l’attenzione. È quanto sta accadendo con OnePlus, che nel mese di giugno ha introdotto sul mercato indiano il modello 13s. Presentato come una variante destinata al mercato del già noto OnePlus 13T, il dispositivo si distingue solo per una batteria leggermente meno potente, da 5850 mAh. Eppure, più della differenza tecnica, a far discutere è la crescente ondata di segnalazioni. Quest’ultime riguardano difetti evidenti allo schermo del dispositivo.

OnePlus 13s: cosa accade al display dei nuovi modelli?

Il primo campanello d’allarme è arrivato da alcune discussioni sui social. In particolare da un post pubblicato su Reddit da un utente con il nickname blackarrow3839. Da quel momento, il caso ha iniziato a guadagnare sempre più visibilità, anche grazie alle testimonianze di altri utenti. Tutti hanno confermato la comparsa di strane righe verdi sui display dei loro OnePlus 13s. Si tratta di linee verticali che attraversano l’intero pannello e che, secondo quanto riferito, appaiono in modo intermittente.

Più che il difetto in sé, a suscitare malcontento è stata però la risposta dell’assistenza clienti. Agli utenti che hanno contattato il supporto OnePlus, infatti, è stato suggerito di controllare il fenomeno e di osservare se peggiora. Nessun intervento immediato, nessuna sostituzione. Quest’ultima, infatti, è prevista solo entro i 15 giorni dall’acquisto.

Un piccolo spiraglio è offerto dalla recente politica adottata da OnePlus. L’azienda ha previsto che in determinati casi è possibile procedere con la riparazione del display. In tal modo, gli utenti possono evitare eventuali costi aggiuntivi. È un passo avanti, ma non basta a rassicurare del tutto i clienti. I quali si aspettano un prodotto perfettamente funzionante. Nel frattempo, resta il silenzio ufficiale da parte di OnePlus. L’azienda, infatti, non ha ancora fornito una spiegazione pubblica né annunciato eventuali iniziative per affrontare il problema.