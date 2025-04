iPhone 17: la prossima generazione introdurrà una novità sulla RAM

Tutte le attenzioni della community ormai si stanno concentrando sull’arrivo di iPhone 17, la nuova generazione di dispositivi Apple infatti porterà tantissime novità dal momento che per la prima volta introdurrà delle modifiche al design che non si vedeva ormai da parecchi anni, discrezione di oggi, però non parla di qualcosa divisibile all’esterno, bensì di qualcosa presente all’interno dei device, recenti voci di corridoio trapelate su Weibo e pubblicate dal noto Insider Digital Chat station, affermano un’importante novità per quanto riguarda la memoria RAM presente a bordo dei dispositivi Apple.

Aumento per tutti

Secondo le recenti voci di corridoio Apple introdurrà 12 GB di RAM su tutti i dispositivi appartenenti alla famiglia di iPhone 17, dunque l’incremento non sarà presente solo sui modelli Pro, i quali attualmente offrono 8 GB di RAM, ma sarà introdotto anche per i modelli base ed Air, il tutto sarebbe motivato dalla necessità di un quantitativo di ram importante per far funzionare a dovere Apple intelligence.

L’utente che ha pubblicato questa voce di corridoio e uno tra i più affidabili all’interno del panorama che riguarda Apple dal momento che in passato le sue indiscrezioni si sono sempre rivelate corrette e molto precise, dunque è altamente presupponibile che anche questa volta ci abbia visto giusto, la memoria RAM infatti è indispensabile per poter seguire i linguaggi di grandi dimensioni dal momento che questi ultimi per l’appunto occupano davvero tanta memoria, ovviamente si tratterebbe di un cambiamento decisamente vantaggioso per tutti gli utenti dal momento che anche coloro che puntano su un iPhone di fascia bassa godrebbero della memoria RAM migliorata.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per vedere se tale indiscrezione si rivelerà corretta o se si tratta semplicemente di una voce di corridoio senza riscontro, non ci sarebbe da sorprendersi però se dovesse rivelarsi corretta come già accaduto in passato.