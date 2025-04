Samsung: la OneUI 8 porta un nuovo design per il browser poprietario

Proprio ora che il rilascio della Samsung OneUI 7 è entrato nel vivo recenti indiscrezioni ci mostrano come l’azienda si stia già concentrando sulla versione successiva, la versione numero otto, infatti arriverà molto presto con i pieghevoli di prossima generazione e sarà basata su Android 16, tale versione sebbene rappresenti una OneUI 7.1 sotto mentite spoglie introduce comunque interessanti novità che la rendono certamente degna di nota, pare evidente infatti come Samsung ambiente, intenzione di puntare ad un’importante snellimento del design per renderlo più gradevole alla vista e soprattutto più intuitivo nell’utilizzo quotidiano.

Anche Samsung internet cambia

A quanto pare, non sarà solamente l’interfaccia grafica presente all’interno dei vari menu a godere di un vero e proprio restyling, anche il browser web proprietario Samsung Internet goderà infatti di alcuni cambiamenti al design che lo renderanno certamente più intuitivo e soprattutto più snello, nel dettaglio innanzitutto emerge che i menu non avranno più il classico sfondo nero statico a fare da background a ciò che viene visualizzato a schermo, ma si potrà scegliere uno sfondo a piacere che verrà inserito come immagine in secondo piano, per di più tutte le spaziature tra i vari elementi mostrati a schermo saranno aumentate e questi ultimi saranno riorganizzati per rendere il tutto più gradevole ed armonioso.

Anche l’accesso al menù è stato rivisto dal momento che in futuro si mostrerà come un vero e proprio pop-up che si solleverà dal basso e mostrerà delle icone il cui colore sarà contestuale al tema scelto nelle impostazioni in modo da mantenere un insieme di elementi correlato.

Il lavoro di Samsung dunque continua e si punta a rendere la nuova interfaccia grafica decisamente più moderna e al passo coi tempi, lo sforzo pare decisamente evidente e sicuramente renderà l’esperienza d’uso decisamente molto più accattivante e gradevole per tutti gli utenti, ricordiamo che la nuova interfaccia esordirà con la settima generazione di dispositivi pieghevoli proprio su questi ultimi.