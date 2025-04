Baby Defender Land Rover: il SUV elettrico compatto che vuole cambiare le regole

Land Rover è pronta a riscrivere la propria storia. Il futuro si avvicina sotto le forme muscolose di un nuovo SUV compatto. È stato avvistato in fase di test, ancora avvolto nel mistero, ma già ribattezzato “baby Defender”. Il nome ufficiale non è noto, ma il carattere sì: deciso, proporzionato, moderno. Un’evoluzione della leggendaria Defender, ora pronta a esplorare anche il territorio elettrico urbano. Linee tese, profilo spigoloso, presenza su strada inconfondibile. La nuova piattaforma EMA (Electrified Modular Architecture) fa da base al progetto. Si tratta di una struttura esclusivamente elettrica, pensata per ospitare batterie sottili, leggere, potenti. Grazie all’architettura a 800 volt, la ricarica rapida per il nuovo modello Land Rover non è più un’utopia. Si parla di 350 kW, numeri da riferimento nel segmento. La batteria verrà fornita dalla futura gigafactory Tata nel Somerset. Densità energetica superiore, abitacolo più spazioso, altezza da terra migliorata. Ogni dettaglio pare studiato per combinare avventura e innovazione.

Cosa succede dunque quando l’anima off-road incontra il minimalismo tecnologico? Nasce un SUV che vuole essere altro. Con dimensioni attorno ai 4,6 metri di lunghezza e meno di 1,8 in altezza, il baby Defender Land Rover si insinua tra i SUV medi. Non teme rivali come Bigster o Kodiaq, anzi li sfida con fierezza. Il prezzo non sarà popolare. Le stime parlano di oltre 50.000 euro per la versione base. Versioni accessoriate potrebbero avvicinarsi al lusso. Una scelta chiara: puntare su una clientela esigente, attenta allo stile e alla sostanza. Chi cerca solo un mezzo per muoversi, dovrà guardare altrove. La produzione è attesa a Halewood, nello storico stabilimento JLR. Il design sarà fedele al DNA Defender Land Rover: parafanghi robusti, plastiche grezze, dettagli funzionali. Un’icona che cambia, senza snaturarsi.

Il futuro secondo Land Rover

Sarà solo un altro SUV Land Rover come un altro? Oppure un punto di svolta? Il baby Defender non vuole essere una semplice aggiunta di gamma. È parte della strategia “House of Brands” di JLR, che mira a differenziare ogni marchio con personalità forti e uniche. La dotazione tecnica guarderà all’outdoor intelligente, senza rinunciare a comfort e connettività. C’è spazio per chi sogna di partire all’alba, ma anche per chi vuole distinguersi in città. Il debutto è previsto per il 2027, ma le aspettative sono già altissime. Land Rover promette emozioni, e questa volta sembra voler mantenere la parola.