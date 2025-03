BMW iX3: diffuse le prime foto ufficiali in vista del debutto

Momento del tutto importante per la casa automobilistica di Monaco di Baviera che sta portando avanti la sessione di test della sua nuova generazione di BMW iX3. Una sessione di test che giunge al momento più importante dell’intera realizzazione in vista del debutto ufficiale che il costruttore prevede di fare entro la fine del 2025.

Un modello che non appena giungerà sul mercato dovrà essere pronto per sfidare altri veicoli di marchi automobilistici importanti come Audi. Per il momento, però, non ci resta che porre l’attenzione su alcune immagini del SUV che la casa automobilistica tedesca ha diffuso nelle scorse ore. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli su questa nuova generazione del SUV iX3.

BMW iX3: diffuse alcune immagini

Non possono fare altro che attirare l’attenzione le immagini che BMW ha diffuso sul web nelle scorse ore. Immagini che vedono come protagonista il nuovo SUV che affronta alcuni importanti test, ancora camuffato, in condizioni di caldo estremo in Sud America.

Ricordiamo che testare il veicolo in condizioni metereologiche estreme è indispensabile per analizzare il rendimento e l’efficienza del powertrain anche in situazioni di temperature elevatissime. In questo caso, naturalmente, l’azienda sta anche effettuando dei test per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di climatizzazione.

Nonostante il veicolo delle foto sia camuffato, sappiamo bene che la nuova generazione del SUV ix3 sarà una generazione del tutto nuova. A contraddistinguere il SUV sarà un look che ricorda quello della BMW Vision Neue Klasse X Concept ma le novità non terminano qui. Il costruttore ha infatti deciso di dire addio al doppio rene per dare spazio a una soluzione differente.

Alla base naturalmente non mancherà la nuova piattaforma Neue Klasse con un’architettura a 800 V. Non a caso, quest’ultima consentirà anche di implementare motori elettrici non solamente più piccoli, ma anche leggeri e più efficienti.