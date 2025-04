Novità su Gboard: arriva la pagina Esplora per Emoji Kitchen

Google ha da poco introdotto una novità per la sua app di tastiera Gboard sui dispositivi Pixel. Soprattutto dedicata agli appassionati di emoji e sticker. Con l’aggiornamento alla versione 15.1, è finalmente disponibile la pagina “Esplora” dell’Emoji Kitchen. Questa consente di scoprire nuove combinazioni di faccine in modo ancora più divertente e interattivo. Inizialmente era esclusiva solo per i dispositivi Pixel. Ma oggi questa funzione rappresenta un passo avanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la personalizzazione del linguaggio digitale.

La nuova funzione di Gboard permette un’esperienza interattiva e personalizzata con Emoji Kitchen

L’Emoji Kitchen è stata una delle prime realizzazioni di machine learning su larga scala da parte di Google. Permette agli utenti di combinare due o più emoji per creare nuovi sticker. Spesso con risultati bizzarri e originali. Questo aggiornamento porta una ventata di novità, grazie alla creazione di una nuova sezione dedicata. Quando si selezionano due emoji, Gboard mostra tutte le combinazioni che si possono creare. La novità è che viene visualizzata una freccia che permette agli utenti di accedere alla pagina “Esplora”. Qui si possono scoprire tutte le opzioni disponibili. Inoltre le persone possono sfogliare e giocare con moltissime mescolanze, arricchendo ulteriormente l’esperienza di messaggistica.

L’introduzione di questa pagina aggiunge un livello di interattività senza precedenti all’Emoji Kitchen. Gli utenti non solo possono scoprire nuove combinazioni, ma anche indicare preferenze specifiche per affinare i risultati. Ad esempio, con un semplice gesto, è possibile ricaricare la lista delle combinazioni per visualizzare nuove proposte. Inoltre, tramite un pulsante che si trova in basso a destra, gli utenti possono selezionare emoji da usare come base per il sistema di intelligenza artificiale. Si fornisce così un ulteriore grado di personalizzazione. Il rilascio di questa funzionalità è ancora in fase di distribuzione. Quindi è importante avere l’ultima versione di Gboard per utilizzarla. Nonostante al momento sia un’esclusiva dei dispositivi Pixel, c’è ancora incertezza sulla sua disponibilità su altri smartphone in futuro.