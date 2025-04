Amazon Project Kuiper: ufficiale il lancio di 27 satelliti

La corsa allo spazio ha ormai assunto una nuova dimensione. Non si tratta più soltanto di esplorazione scientifica o di viaggi interplanetari. Ma di una vera gara commerciale. Il cui scopo è portare internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta. In tale contesto, Amazon ha compiuto un passo importante. Ciò con il lancio dei primi 27 satelliti operativi del suo “Project Kuiper“. Il lancio è avvenuto il 28 aprile. Dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Ciò grazie a un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA). Rappresenta solo l’inizio di un programma molto più ampio. Amazon ha infatti pianificato oltre 80 missioni per portare in orbita una costellazione di più di 3.200 satelliti.

Amazon: dettagli sul progetto Kuiper

L’obiettivo è creare una rete in grado di fornire internet veloce e affidabile. Ciò anche nelle aree più remote e isolate del mondo. Il progetto si inserisce in un panorama già molto affollato. Starlink, l’iniziativa di SpaceX guidata da Elon Musk, ha infatti già conquistato una posizione dominante. Con una costellazione di oltre 7.200 satelliti attivi e una frequenza di lanci impressionante. Anche se Starlink è attualmente in vantaggio, Amazon punta sulla qualità e sull’innovazione tecnologica. I satelliti del Project Kuiper sono dotati di tecnologie avanzate che migliorano le prestazioni in ogni aspetto. Tra cui antenne phased array per comunicazioni efficienti, pannelli solari potenziati, propulsione migliorata e collegamenti ottici inter-satellite.

Inoltre, per ridurre l’impatto sull’osservazione astronomica da terra, i satelliti sono stati rivestiti con uno speciale strato riflettente che diffonde la luce solare. Amazon prevede di iniziare a offrire copertura ai primi clienti già entro la fine dell’anno. La roadmap è ambiziosa, ma supportata da una rete di partnership strategiche. Oltre ai lanci con ULA, l’azienda ha siglato accordi anche con Blue Origin, Arianespace e persino con SpaceX. In tale scenario si delinea un futuro in cui l’accesso a internet sarà sempre meno legato all’infrastruttura terrestre e sempre più affidato alle orbite intorno al pianeta.