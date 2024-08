WhatsApp continua ad evolvere mettendo a disposizione degli utenti nuove opzioni utili e creative per dare voce alle proprie conversazioni in modo innovativo e “divertente“. La piattaforma è una delle più usate in tutto il mondo. L’introduzione di nuove funzioni fornisce agli utenti l’opportunità di accedere ad un’applicazione su misura per le proprie esigenze.

Nello specifico, recenti aggiornamenti per i dispositivi Android stanno apportando modifiche per la funzione sticker sulla piattaforma. Un’indicazione che promette di rendere l’esperienza degli utenti unica nel suo genere. Scopriamo nel dettaglio cosa sta per cambiare.

Novità sticker in arrivo su WhatsApp Android

Le novità in arrivo partono dalla nuova partnership della piattaforma con Giphy. Si tratta di un’introduzione molto utile per tutti gli utenti più fantasiosi che intendono creare in autonomia tutti i loro sticker.

La nuova impostazione permetterà loro di creare i propri adesivi a partire da immagini o anche disegni fatti a mano. In questo modo, direttamente dall’editor della piattaforma sarà possibile ideare gli sticker che più si desidera in modo veloce ed innovativo. WhatsApp attira milioni di utenti ogni giorno. Per conversazioni con i familiari o con i colleghi di lavoro la piattaforma offre sicurezza e velocità.

La nuova innovazione fornisce agli utenti una modalità di conversazione sempre più interattiva. Gli sticker sono già presenti sulla piattaforma, ma con i nuovi aggiornamenti e la collaborazione con Giphy WhatsApp offre un livello di interattività sempre maggiore.

E non è tutto. Ora è possibile organizzare i propri adesivi. Per accedere a tale opzione basta tenere premuto sullo sticker in questione nell’apposita sezione su WhatsApp per poi decidere se spostarlo, condividerlo o cancellarlo. In questo modo la piattaforma diventa dimostra la sua intenzione di offrire ai fruitori un’esperienza interessante.

Non resta che attendere l’arrivo della funzione per scoprire come quest’ultima cambierà l’uso degli sticker da parte degli utenti.