Minimal, magnetico e smart: arriva il nuovo power bank Xiaomi

Se sei di quelli che non escono mai senza uno smartphone carico al 100% (o almeno ci provano), c’è una novità che potrebbe interessarti. Xiaomi ha appena lanciato a livello globale il suo nuovo power bank magnetico da 33 W, già visto in azione in Cina a fine 2024, e ora pronto a farsi spazio anche fuori dai confini asiatici.

Xiaomi lancia il power bank magnetico da 33 W

L’approccio è quello che ormai conosciamo bene: compattezza, design essenziale, funzionalità smart. Dentro questo piccolo mattoncino da 238 grammi trovi una batteria da 10.000 mAh, sufficiente per ricaricare un iPhone 16 Pro fino al 58% in mezz’ora. Non male, considerando che puoi infilarlo in tasca senza problemi.

Ma la vera chicca sta nella versatilità. Hai tre modalità di ricarica in un solo dispositivo: una wireless magnetica da 7,5 W (perfetta per iPhone con MagSafe o equivalenti), un cavo USB-C già integrato e una porta USB-C aggiuntiva. Tradotto: puoi ricaricare fino a tre device contemporaneamente, senza impazzire con mille cavi volanti nello zaino.

Se usi solo il cavo USB-C puoi spingere fino a 33 W, ma se attivi più uscite la potenza si divide, restando comunque abbastanza per una ricarica comoda in movimento. E quando il power bank si scarica? Lo colleghi a un caricatore da 30 W e in circa due ore torna operativo.

Esteticamente non c’è nulla di esagerato, ma va bene così: linee pulite, due colori classici (bianco e nero), materiali curati. Le dimensioni sono super contenute: poco più di 10 cm di lunghezza per meno di 2 cm di spessore. Praticamente ti dimentichi di averlo addosso.

L’unico dettaglio ancora avvolto nel mistero è dove e a che prezzo sarà disponibile. Xiaomi non ha ancora comunicato in quali Paesi lo distribuirà né quanto costerà, ma il fatto che sia già online sul sito internazionale fa pensare che non dovremo aspettare troppo.

Insomma, se sei in cerca di un power bank affidabile, ben progettato e con qualcosa in più rispetto alla solita mattonella con una porta USB, questo potrebbe fare al caso tuo.