Samsung: nuovo logo per QD-OLED

Il nuovo logo, attualmente in fase di registrazione come marchio ufficiale, adotta una palette di colori dominata dal blu. Un richiamo diretto alla base tecnologica OLED. Un effetto gradiente fluido e sofisticato simboleggia l’ampiezza cromatica raggiungibile. Enfatizzando la capacità della tecnologia QD-OLED di riprodurre oltre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e il 90% dello standard BT.2020.

Samsung Display ha annunciato una strategia di comunicazione e marketing altrettanto ambiziosa. La nuova brand identity sarà al centro di collaborazioni internazionali, eventi di settore e un completo restyling del packaging. Ciò allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile la qualità QD-OLED.

Il portavoce Samsung ha dichiarato che lo scopo ultimo è di rendere QD-OLED sinonimo di eccellenza assoluta nel settore dei display. A tal proposito, il nuovo logo, accompagnato da una comunicazione più incisiva, evidenziano l’impegno dell’azienda di ridefinire l’esperienza visiva. Allo scopo di renderla molto più immersiva e fedele ai contenuti originali.

Con tale slancio, Samsung rafforza la sua leadership tecnologica. E non solo. L’azienda sta preparando il terreno per un futuro in cui il design, la funzionalità e le prestazioni convivono in perfetto equilibrio. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni della tecnologia offerta da Samsung.