OnePlus presenta il suo nuovo power bank

L’attuale tecnologico attuale è in continuo fermento. A tal proposito, gli smartphone continuano ad evolversi a un ritmo elevato. Ciò con processori più performanti, schermi ad alta risoluzione, fotocamere avanzate e connettività 5G. Eppure, a fronte di tali innovazioni, l’autonomia resta uno dei punti deboli. Le batterie non hanno seguito lo stesso passo in termini di evoluzione. Ciò ha spinto i produttori a cercare soluzioni alternative. È in tale contesto che si inserisce l’impegno di aziende come OnePlus, che investe su sistemi di ricarica sempre più avanzati. Un esempio concreto arriva con il lancio del SuperVOOC 150W Power Bank. Presentato insieme al nuovo OnePlus 13T.

OnePlus nuovo power bank in arrivo sul mercato

Tale accessorio rappresenta una risposta concreta alle esigenze degli utenti moderni. Offre potenza, velocità e portabilità. Con una capacità impressionante di 20.000 mAh, è in grado di ricaricare più volte uno smartphone top di gamma. E addirittura di supportare la ricarica di laptop come il MacBook Pro.

È dotato di un cavo integrato USB-C pieghevole e due porte aggiuntive (USB-C e USB-A). Tale power bank consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Ciò senza compromettere l’efficienza. Ciascuna porta può arrivare a un massimo di 100 W. Mantenendo però il limite complessivo di 150 W. Il risultato? Una ricarica rapida ed efficace.

Oltre alla potenza, il OnePlus SuperVOOC 150W si distingue per l’attenzione alla sicurezza e alla compatibilità. Supporta i principali protocolli di ricarica rapida (PD 3.0, QC 3.0, PPS). Inoltre, integra un comodo display per il monitoraggio in tempo reale dello stato di carica e può essere ricaricato in circa due ore con un caricatore ad alta potenza. Il tutto in un design compatto e moderno. l momento, è disponibile in Cina al prezzo di 349 yuan (circa 42 euro). Non resta che attendere per scoprire se il nuovo power bank presentato da OnePlus potrebbe arrivare anche in altri mercati.