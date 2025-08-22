Apple iPhone 16 Pro con uno SCONTO ASSURDO su Amazon solo oggi

Gli utenti finalmente possono raggiungere il massimo livello di risparmio possibile sull’acquisto di Apple iPhone 16 Pro, uno smartphone top di gamma assoluto che oggi può essere vostro con un risparmio decisamente importante sul listino iniziale, grazie all’acquisto possibile su Amazon.

Avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo porta con sé grandi migliorie in termini di prestazioni e di specifiche tecniche di alto livello, difatti integra un display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, un Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi ed anche 120 Hz di refresh rate per una maggiore fluidità in fase di utilizzo (la protezione è Ceramic Shield).

Il processore è il nuovo top di gamma dell’azienda di Cupertino, essendo comunque un Apple A18 Pro, esa-core con frequenza di clock a 3,78GHz, passando per una GPU Apple a 6-core ed anche 8GB di RAM con 1TB di memoria interna massima (attenzione, non è espandibile ed il quantitativo varia in relazione alla variante che decidete di acquistare).

Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti tra loro: un principale da 48 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con un buonissimo teleobiettivo da 48 megapixel.

Apple iPhone 16 Pro: lo sconto disponibile su Amazon è fuori di testa

Volete Apple iPhone 16 Pro? può essere vostro con un risparmio decisamente importante, se considerate che comunque il consumatore si ritrova a spendere 1008,99 euro, contro i 1239 euro previsti in origine di listino. Circa 230 euro in meno, che non sono comunque pochi, da poter reinvestire in altro modo o per altri prodotti di tecnologia.