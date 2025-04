CMF: lanciati il Phone 2 Pro e la nuova linea auricolari Buds 2, 2 Plus e 2a

CMF by Nothing ha svelato il nuovo CMF Phone 2 Pro, uno smartphone progettato per impressionare. Con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso piuma di 185 grammi, è il più sottile mai prodotto dal brand. La cura dei materiali si nota nella cornice in alluminio, nelle viti in acciaio inox e nella nuova certificazione IP54, migliorata rispetto alla generazione precedente. Quattro colorazioni per quattro esperienze tattili: nero e verde chiaro con effetto vetro satinato, bianco in pietra arenaria e arancione in metallo vibrante.

Dotato di display AMOLED FHD+ da 6,77”, il più grande della linea, regala immagini da oltre 1 miliardo di colori, con luminosità massima di 3000 nit e refresh rate adattivo a 120 Hz.

Fotocamere per immortalare ogni momento

Il nuovo CMF Phone 2 Pro possiede il processore Dimensity 7300 Pro 5G, realizzato a 4 nm da TSMC. Si hanno poi prestazioni elevate con CPU a 8 core fino a 2,5 GHz, elaborazione più veloce del 10% e miglioramenti grafici del 5%. La batteria, invece, da 5000 mAh promette fino a due giorni di autonomia. Il comparto fotografico segna poi un salto qualitativo decisivo tra gli smartphone con una fotocamera principale da 50 MP con il sensore più grande della categoria, in grado di catturare il 64% di luce in più. A completare il sistema CMF, un teleobiettivo con zoom digitale 20x, un ultra-grandangolo da 8 MP e una selfie cam da 16 MP. Prezzi competitivi? Molto. €259 per la versione 8 + 128 GB, €289 per la 8 + 256 GB.

Audio per ogni esigenza: CMF Buds

Non si hanno solo smartphone tra le novità del brand, CMF rilancia infatti anche l’audio con tre nuovi modelli. I CMF Buds 2 offrono suono Dirac Opteo, cancellazione ibrida da 48 dB e audio spaziale, al costo abbordabile e per tutti di €49,95. I CMF Buds 2 Plus, con certificazione Hi-Res LDAC e equalizzazione personalizzata, puntano a un ascolto su misura a €59,95. Per chi cerca l’essenziale, i CMF Buds 2a garantiscono cancellazione attiva da 42 dB e driver in biofibra da 12,4 mm a €39. Disponibili anche accessori per CMF Phone 2 Pro: cover universale a €25, lenti intercambiabili a €35, Wallet/Stand a €35, oltre a due bundle da €45 ciascuno. Tutti i prodotti saranno in vendita dal 6 maggio su nothing.tech e presso rivenditori autorizzati.