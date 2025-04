Apple, vent’anni di iPhone: in arrivo modelli futuristici ma i prezzi volano

L’iPhone si prepara a compiere vent’anni e Apple ha già cominciato a progettare come rendere unica questa ricorrenza. Le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg indicano che nel 2027 vedremo due dispositivi straordinari. Si tratta del cosiddetto “iPhoneXX” e il primo iPhone pieghevole nella storia dell’azienda. Una scelta che ricorda il 2017, quando Apple sorprese tutti con l’iPhoneX, introducendo il Face ID e abbandonando il design tradizionale. Anche stavolta si punta così a rivoluzionare l’esperienza d’uso complessiva, andando oltre le semplici evoluzioni viste negli ultimi anni.

Il futuro degli iPhone è a rischio

Dietro l’entusiasmo per i nuovi modelli degli iPhone si nascondono però grandi difficoltà. Apple, pur avendo migliorato la produzione in India, si trova ancora fortemente legata alla Cina per la realizzazione dei dispositivi più complessi. I modelli celebrativi richiederanno infatti componenti mai utilizzati prima e metodi di produzione avanzati, rendendo quasi impossibile avviare una produzione di massa lontano dalla Cina entro il 2027. Cupertino non ha mai lanciato prodotti rivoluzionari senza il supporto delle fabbriche cinesi. Potrebbe trattarsi quindi di un limite che rischia di pesare ancora di più.

Oltre alle difficoltà produttive, Apple deve affrontare l’impatto devastante delle tariffe imposte dagli Stati Uniti contro le importazioni cinesi. Con una tassa del 145% già in vigore, il prezzo degli iPhone destinati a celebrare il ventesimo anniversario potrebbe aumentare considerevolmente. Le prime stime parlano di oltre 2.000 dollari per il modello pieghevole, mentre anche l’iPhone XX rischia di diventare un prodotto per pochi.

La strategia di diversificazione produttiva in India, pur in crescita, non riuscirà a coprire in tempo le esigenze del mercato mondiale. Apple oggi produce circa 40 milioni di iPhone l’anno in India, ma non basta. Nonostante gli sforzi, il controllo della qualità e la velocità di produzione restano elementi più solidi negli stabilimenti cinesi. Così, mentre si progettano innovazioni straordinarie, la battaglia commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di rendere questi iPhone più costosi e meno accessibili che mai.