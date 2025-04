AMD Radeon 9070 GRE: specifiche ed esordio in Cina

Dopo un lungo periodo d’attesa in casa AMD è arrivato il momento di alcune interessanti novità, nello specifico stiamo parlando dell’arrivo della tanto discussa e desiderata Radeon 9070 GRE, una versione leggermente depotenziata dei modelli presentati il mese scorso che sarà dedicata ad una fascia di utenza maestre che si accontenta di qualche rinuncia per spendere una cifra inferiore rispetto ai modelli di fascia più elevata.

Specifiche e data di lancio

Dopo un silenzio stampa decisamente evidente e dopo numerose voci di corridoio alla fine l’azienda ha deciso di esporsi in prima persona dichiarando ufficialmente la data di lancio definitiva della scheda grafica in questione che arriverà sul mercato l’8 maggio, data che però riguarda solamente la Cina, per quanto riguarda il mercato internazionale, ancora non si hanno dichiarazioni ufficiali a riguardo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece quella con cui abbiamo a che fare risulta essere basata sulla stessa GPU Navi 48 delle altre due 9070, ma una versione particolarmente ridotta, Nello specifico, quest’ultima dovrebbe offrire l’equivalente del 75% delle prestazioni offerte dalle sorelle maggiori, anche la memoria è stata ridotta fino a 12 GB scendendo dai 16 di cui sono dotate le due sorelle maggiori.

La scheda in questione dovrebbe vantare una potenza di calcolo offerta da 3072 core e l’azienda suggerisce di dotarsi di un alimentatore da almeno 750 W, i pre ordini sono già iniziati per quanto riguarda il mercato cinese, ma purtroppo non si sa se e quando apriranno per il mercato internazionale.

Tutte le voci di corridoio precedenti, dunque sono state confermate tranne per l’appunto la data di lancio della scheda grafica dal momento che in precedenza sul web era trapanata la voce che quest’ultima sarebbe arrivata per la fine dell’anno, la scheda sarà disponibile molto presto e il prezzo di vendita consigliato ammonta a 540 €, non rimane dunque che attendere sviluppi futuri.