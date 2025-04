CMF Buds 2: in arrivo l’annuncio ufficiale

Nothing è pronta a presentare la sua prossima innovazione. Il 28 aprile sarà una data chiave per gli appassionati di tecnologia e audio di qualità. In tale giornata, l’azienda lancerà ufficialmente una nuova gamma di dispositivi. Tra cui gli attesissimi auricolari CMF Buds 2, i modelli Buds 2a, Buds 2 Plus, e l’inedito Phone 2 Pro. In particolare, i CMF Buds 2 sembrano già correre in anticipo. Con disponibilità all’acquisto persino prima dell’annuncio ufficiale. A tal proposito, alcuni utenti hanno notato che gli auricolari sono apparsi sul sito italiano di Nothing con spedizioni previste tra il 21 e il 23 aprile.

Nothing presenta i nuovi CMF Buds 2

La seconda generazione di auricolari promette un netto salto di qualità rispetto al passato. I CMF Buds 2 offrono un’esperienza d’ascolto raffinata grazie a un driver dinamico customizzato da 11mm. L’obiettivo è restituire un suono ricco e coinvolgente, con bassi potenti e alti cristallini. La presenza della tecnologia Dirac Opteo, unita all’audio spaziale e alla Ultra Bass Technology 2.0, conferisce profondità e precisione al suono. Regalando agli utenti un’esperienza immersiva.

Uno dei punti di forza principali è la qualità delle chiamate. Quest’ultima è garantita da sei microfoni HD con Clear Voice Technology 3.0. Insieme anche alla riduzione del rumore del vento (Wind Noise Reduction 3.0). I nuovi CMF Buds 2 soprendono anche per la loro autonomia. Con la cancellazione attiva del rumore (ANC) attiva raggiungono fino a 7,5 ore di utilizzo. Estendibili a 32 ore con la custodia. Disattivando l’ANC, l’autonomia sale a ben 13,5 ore (auricolari) e 55 ore totali.

I CMF Buds 2 risultano compatibili con Android ed iOS. Inoltre, supportano anche Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair. I nuovi auricolari si distinguono per la loro compattezza (solo 4,5g per auricolare). Sono disponibili in colori accattivanti come grigio scuro, verde chiaro e arancione. La resistenza IP55 li rende perfetti anche per allenamenti intensi o giornate piovose. Inoltre, anche la custodia risulta molto resistente (IPX2).

Infine, è utile sottolineare che è possibile gestire i nuovi CMF Buds 2 tramite l’app Nothing X. Il prezzo di lancio è stato fissato a 39,95€ sul sito ufficiale. Dettaglio che rende tali auricolari ancora più allettanti per il loro rapporto qualità-prezzo.