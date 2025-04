OnePlus e Oppo: nuovi auricolari TWS in arrivo con innovazioni interessanti

OnePlus e Oppo sono pronti a presentare una serie di nuovi auricolari TWS. Il loro intento? Rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e sofisticato. Grazie a un’analisi approfondita del codice dell’app HeyMelody, è stato possibile scoprire alcune anticipazioni su vari dispositivi che potrebbero arrivare a breve. L’app, infatti, rivela numerosi dettagli su modelli in fase di sviluppo. Molti dei quali offrono funzioni avanzate, come la cancellazione del rumore, lo Spatial Audio e il supporto per la connessione a più dispositivi in contemporanea.

OnePlus e Oppo: tante novità in arrivo

Tra i device più attesi vi sono senz’altro i OnePlus Buds 4, destinati a diventare il nuovo modello di punta del brand. Con una serie di caratteristiche all’avanguardia, tra cui, come detto, la cancellazione attiva del rumore e i controlli a swipe, questi auricolari sono progettati per offrire un’esperienza di ascolto assolutamente immersiva. In più, lo Spatial Audio potrebbe essere supportato.

Anche se non è ancora chiaro se il tracking della testa sarà incluso. Accanto a questi, l’azienda potrebbe introdurre anche i OnePlus Bullets Wireless Z3, già avvistati grazie ad alcune certificazioni. Vi sono poi i OnePlusOpen Buds. Ovvero una versione dei già noti Oppo Enco BudsOpen, riconoscibilità per il loro innovativo design aperto. Una caratteristica particolare grazie a cui gli utenti potranno ascoltare i suoni circostanti mentre godono comunque di una qualità audio superiore.

Dall’altra parte, Oppo non resta a guardare e propone una serie di dispositivi che vanno a completare la sua serie di auricolari. Abbiamo, ad esempio, gli OppoEnco R4. I quali seppur destinati a una fascia di mercato più economica, offriranno comunque funzioni avanzate. Tra cui la connessione a due dispositivi in contemporanea e la possibilità di localizzare gli auricolari tramite il servizio “Trova dispositivo”. Più performanti invece sono gli OppoEncoBuds 3 Pro, che si distinguono per l’audio spaziale e l’equalizzatore personalizzabile. Mentre gli OppoEncoBuds3 ProPlus aggiungono la cancellazione attiva del rumore, una funzionalità ormai indispensabile per una qualità audio senza compromessi.