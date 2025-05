Amazon: intoppi con il progetto Kuiper

L’espansione della tecnologia nello spazio continua in esorabile. A tal proposito, è importante menzionare il progetto Kuiper di Amazon. SI tratta di un progetto particolarmente ambizioso. Quest’ultimo, infatti, punta a portare internet satellitare ad alta velocità in ogni angolo del mondo. Ciò soprattutto nelle aree rurali. Ed anche in quelle poco servite. Il programma è stato lanciato ufficialmente nel 2019. Ha l’obiettivo di costruire e mettere in orbita una costellazione di oltre 3.200 satelliti. La sua prima fase critica prevede il dispiegamento di circa 1.600 unità entro luglio 2026. Secondo i requisiti imposti dalla Federal Communications Commission (FCC) statunitense.

Dettagli sul nuovo progetto Amazon nello spazio

Nonostante l’investimento colossale di 10 miliardi di dollari, il percorso non si sta rivelando semplice. A più di un anno dall’inizio della fase produttiva su larga scala, fonti interne rivelano che solo poche decine di satelliti sono state effettivamente completate. Un progresso che appare lento se confrontato con la rapida espansione di Starlink. Il servizio rivale targato SpaceX, al momento, conta già migliaia di satelliti operativi in orbita.

Le cause di tale rallentamento rimangono in gran parte ignote. Amazon non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sui problemi produttivi. Ma è evidente che ritardi nei lanci e ostacoli nella catena di approvvigionamento abbiano pesato sulle tempistiche. Il lancio iniziale di 27 satelliti, previsto per l’8 aprile 2025, è stato posticipato di venti giorni. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Evento che ha contribuito a complicare la situazione.

Nonostante le difficoltà, Amazon mantiene un atteggiamento positivo. Per accelerare la distribuzione dei satelliti, Amazon si affida a diversi partner per i lanci futuri. Tra cui United Launch Alliance (ULA), Arianespace e la stessa Blue Origin, fondata da Jeff Bezos. Il lancio della missione Kuiper 1, gestito da ULA, rappresenta un banco di prova cruciale.

Gli utenti finali del progetto Kuiper utilizzeranno terminali di nuova generazione, progettati per essere economici, facili da installare e altamente efficienti nella ricezione e trasmissione di segnali dallo spazio.