Drone K600 imperdibile a questo prezzo: Amazon lo sconta del 27%

Catturare qualsiasi istante delle vostre vacanze è sempre stato un desiderio? I paesaggi vi entusiasmano ma non avete mai trovato una soluzione ideale per poter immortalare ogni angolo? Con questo drone non avrete più problemi perché avrete a portata di mano uno strumento ottimale per poter registrare video 4K grazie all’eccellente camera. Questo modello K600 del marchio Karuisrc dispone di un’eccellente fotocamera che è in grado di effettuare una mappatura da una distanza che può raggiungere i 250 metri, mentre la gamma di controllo remoto può raggiungere 400 metri.

Tutto ciò consente all’utente di utilizzare il drone anche in caso di vento, continuando dunque a esplorare ambienti più ampi e volando senza alcun tipo di problema.

Drone K600: l’eccellenza a un ottimo prezzo

Uno dei punti di forza di questo drone è senza alcun dubbio l’ottimo rapporto qualità/prezzo con cui arriva sul mercato. Prezzo che, però, grazie alla promozione attualmente messa a disposizione da Amazon scende ulteriormente. A rendere speciale questo modello è inoltre la presenza della fotocamera 4K HD che consente di registrare e catturare tutti i dettagli in modo chiaro.

Non manca, inoltre, un sistema GPS ad alta precisione, stabile e facile da localizzare, che può aiutare il drone GPS a tornare in volo automaticamente. Caratteristica che non deve assolutamente essere sottovalutata dato che consente all’utente di gestire facilmente sia le avventure giornaliere all’aperto che le riprese professionali.

L’esperienza d’uso viene, inoltre, ottimizzata dalla presenza di un apposito telecomando che supporta lo scatto di foto o la registrazione di video. Di conseguenza, tutti i dati dell’immagine vengono memorizzati istantaneamente nella scheda SD. Approfittate subito dello sconto disponibile su Amazon per pagarlo solamente 218,49 euro grazie a uno sconto del 27% sul prezzo iniziale di listino.