Apple: bloccata la firma digitale di iOS 18.4

Come ben sapete, recentemente Apple ha rilasciato la sua ultima versione di iOS arrivato così alla versione 18.4.1, quest’ultima ha introdotto interessanti novità, ma soprattutto ha provveduto a inserire la correzione di numerosi bug presenti all’interno della versione precedente, come sempre infatti gli aggiornamenti minori con un punto in più introducono per la maggior parte dei casi solamente delle piccole correzioni che aiutano a stabilizzare il sistema, rendendolo di fatto più fluido e esente da errori critici.

Addio downgrade

Secondo questa tabella di marcia, dunque Apple ha provveduto a ritirare la firma digitale di iOS 18.4, l’azienda infatti, con cadenza settimanale blocca la firma digitale della versione precedente di iOS in maniera molto precisa bloccando di fatto la possibilità di effettuare il downgrade alla versione precedente, Apple si concede infatti una finestra di tempo pari ad una settimana all’interno della quale verifica che la nuova versione sia stabile e priva di problematiche critiche, una volta effettuata tale verifica, grazie soprattutto ai feedback della community che installa l’aggiornamento, Apple blocca la possibilità di effettuare il downgrade dalla versione precedente, questa finestra di tempo viene dilatata solo nei casi in cui la versione più recente del software presenti problematiche talmente gravi da rendere necessario il downgrade per motivi di sicurezza dei dispositivi sui quali viene installata l’ultima versione.

Dunque tutto procede secondo i piani ed Apple ha bloccato la possibilità di effettuare il downgrade dalla versione precedente, ciò significa che l’attuale versione funziona bene e senza nessun tipo di problema che precluda la possibilità di utilizzare senza blocchi il proprio dispositivo, dunque se ancora non lo avete fatto, potete effettuare l’aggiornamento all’ultima versione di iOS senza nessun tipo di problema, ricordiamo che la procedura è molto semplice, vi basterà infatti recarvi all’interno delle impostazioni, fare tap sul menu generali e poi sul menu aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS in pochi minuti ed installarla all’interno del vostro iPhone.