Instagram: scaricare i reel direttamente dalla piattaforma ora è realtà

Instagram rivoluziona il modo di condividere i propri contenuti. Ora gli utenti possono scaricare i reel direttamente dall’app. In passato, per ottenere un video, bisognava affidarsi a strumenti di terze parti o registrare lo schermo. Ma la nuova funzione semplifica tutto. Sarà sufficiente infatti cliccare sull’icona di condivisione sotto il reel e scegliere l’opzione “Scarica“. Terminato il processo, il video viene salvato nella galleria del telefono. Non manca però un dettaglio importante, ovvero che ogni video scaricato mostra una filigrana con il logo di Instagram e il nome dell’account originario. Una protezione per i creator e un modo per promuovere il social stesso.

L’app, poi, invita a non usare i contenuti scaricati per fini commerciali. Gli utenti che pubblicano i reel mantengono comunque il controllo. Nelle impostazioni possono decidere se consentire o vietare il download dei loro video. Dunque se scelgono di bloccarlo, l’opzione di scaricamento non sarà visibile. Insomma un novità davvero rilevante per Instagram, che punta a diffondere ancora di più i suoi contenuti.

Instagram si ispira a TikTok per aumentare la viralità

TikTok ha costruito parte del suo successo proprio grazie alla facilità con cui i video possono essere scaricati e ricondivisi. Chiunque abbia usato WhatsApp o Telegram si sarà imbattuto in clip con il logo TikTok ben in evidenza. Non si tratta di una scelta casuale. La filigrana con il nome del creator incoraggia gli utenti a visitare la piattaforma per scoprire altri contenuti. Secondo molti analisti infatti, questa strategia è stata fondamentale per la crescita dell’ app.

Ora Instagram cerca quindi di seguire la stessa strada. Consentire il download dei reel potrebbe aumentare la presenza del logo e dei contenuti della piattaforma in giro per il web. Insomma, così facendo la suddetta app punta a rafforzare il legame con i suoi creator e, al tempo stesso, a catturare l’attenzione di nuovi utenti. Resta da vedere se questa mossa sarà sufficiente per contrastare la forza di TikTok nel settore dei video brevi.