Il Samsung Galaxy M36 rompe con la serie A36

Samsung non si limita a rinnovare i propri modelli, ma cerca di caratterizzarli in modo sempre più deciso. L’ultimo esempio è il Galaxy M3. Ovvero il nuovo smartphone della serie M, avvistato di recente su Geekbench. A pochi giorni dal lancio del GalaxyM56, l’M36 fa il suo ingresso sulla scena. Non segue però ciecamente la strada tracciata dal GalaxyA36, con cui condivide solo una fascia di prezzo simile.

Un primo elemento caratterizzante riguarda il processore scelto. Infatti il Galaxy M36 abbandona il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 adottato dall’ A36, in favore dell’Exynos 1380. Questa scelta avvicina il nuovo M36 al fratello maggiore M56, che invece monta l’Exynos1480, un chip più potente. Samsung sembra quindi voler rafforzare l’identità della serie M. Puntando a differenziarla maggiormente dalla serieA, sia per caratteristiche tecniche che per prestazioni offerte.

Samsung Galaxy M36: aggiornamenti garantiti e caratteristiche interessanti

La strategia di Samsung appare dunque chiara. L’ azienda non vuole proporre un semplice clone della serie A, ma uno smartphone capace di soddisfare esigenze diverse. Magari puntando su un miglior bilanciamento tra autonomia e prestazioni. L’adozione degli Exynos, sviluppati internamente da Samsung, permette poi anche di ottimizzare costi e aggiornamenti software. Una mossa che potrebbe rivelarsi vincente in un mercato sempre più affollato e competitivo.

Tra le specifiche tecniche già note, Galaxy M36 si presenta con 6GB di memoria RAM e sistema operativo Android 15, integrato con l’interfaccia One UI 7.0. Il supporto software esteso a sei anni garantisce poi aggiornamenti costanti nel tempo. Rassicurando così coloro che cercano dispositivi durevoli. Nonostante manchino ancora molte informazioni ufficiali, le prime indiscrezioni suggeriscono che Galaxy M36 monterà una batteria da 6.000mAh. Il display sarà un AMOLED a 120 Hz, mentre il comparto fotografico dovrebbe offrire una camera principale da 50MP, affiancata da una ultra-grandangolare da 8MP. L’attesa ora è tutta per il prezzo di lancio e la disponibilità nei vari mercati. Ma una cosa è certa. Se Samsung riuscirà a mantenere il giusto rapporto qualità-prezzo, il Galaxy M36 potrebbe diventare uno dei modelli più apprezzati della sua categoria nei prossimi mesi.