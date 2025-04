Apple Intelligence: in USA rimossa la voce “Disponibile ora”

Dopo un’attenta indagine condotta dal National Advertising Division (NAD), organismo statunitense che fa parte del programma no-profit BBB National Programs e che si occupa di valutare la veridicità e l’autodisciplina delle campagne pubblicitarie a livello nazionale, Apple ha dovuto rivedere la propria campagna di pubblicizzazione di Apple intelligence, andando ad eliminare la dicitura disponibile ora dalla pagina ufficiale e modificando alcune diciture presenti, come ad esempio la voce “Hello Apple Intelligence” in “Built for Apple Intelligence”.

I motivi e la risposta

Nello specifico, l’organo governativo ha ritenuto che quello dovesse modificare la propria pubblicizzazione dal momento che quest’ultima era leggermente ingannevole e non andava a descrivere nello specifico lo stato di queste funzionalità che non erano state completamente rilasciate e non lo sono tuttora, in un comunicato ufficiale, infatti l’organo ha specificato che: “Sebbene queste funzionalità siano ora disponibili, abbiamo raccomandato ad Apple di evitare di trasmettere il messaggio che certe feature siano disponibili quando non lo sono”.

Nello specifico, il NAD ha poi indicato ad Apple quali elementi modificare e quali spostare per offrire una comunicazione più efficace e soprattutto veritiera, soprattutto considerato che al momento del rilascio di iPhone 16 molte delle disponibilità che facevano parte di Apple intelligence non erano ancora state rilasciate.

A questa decisione Apple ha replicato sottolineando di non condividere la decisione del NAD ma allo stesso tempo di rispettarla per poter restare conforme alle prerogative legate ad una pubblicità non ingannevole, e dunque perché la società per evitare sanzioni o problematiche a modificato le diciture che vi abbiamo descritto precedentemente in modo da risultare conforme alle normative.

Apple, dunque questa volta ha preferito la strada della diplomazia per poter evitare problematiche o diatribe legali, andando a modificare il proprio sito Internet, Ecco spiegato dunque, perché alcune descrizioni ora appaiono diverse da come le avevate viste precedentemente.