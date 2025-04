Robotaxi Tesla: debutta il servizio anche ad Austin, Texas, con le Model Y

Durante la recente presentazione dei dati finanziari, Elon Musk ha scosso gli animi degli investitori. Ha annunciato che il Robotaxi Tesla sarà realtà già da giugno, partendo da Austin, Texas. La notizia arriva con l’entusiasmo tipico del CEO, che ha promesso una rivoluzione imminente nel settore della mobilità. Si partirà con una flotta limitata, composta da normali Tesla Model Y dotate di Full Self Drive non supervisionato. Nessuna Cybercab per ora, solo test in campo reale per valutare l’affidabilità del sistema. Sarà davvero la volta buona? Dopo anni di promesse, la prudenza è d’obbligo, ma l’attesa è carica di aspettative. Musk ha precisato che sarà garantito un supporto remoto in caso di blocchi. Nessun dettaglio però su come funzionerà.

La visione di Musk: milioni di Tesla autonome

Con la solita sicurezza, Musk ha ribadito che il prossimo anno segnerà la svolta definitiva. Ha parlato di milioni di Robotaxi Tesla sulle strade. Il software Full Self Drive dovrebbe finalmente generare profitti, cambiando i numeri di Tesla in modo radicale. Sono dieci anni che queste promesse si rincorrono. Eppure, l’idea di una vettura che si guida da sola continua a emozionare. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un cambio epocale nel modo in cui ci si muove. Il progetto Cybercab è ancora vivo. I primi prototipi saranno in strada nei prossimi mesi. Il debutto della produzione su larga scala è previsto per il 2026. Saranno assemblati con il metodo “unboxed”, pensato per abbattere tempi e costi.

Dentro le fabbriche, le Tesla già si muovono da sole. Uscite dalla linea, raggiungono i piazzali senza intervento umano. Musk sogna un mondo in cui queste vetture arrivino direttamente a casa del cliente. Fantascienza? Forse, ma anche un obiettivo che sembra ogni giorno più vicino. Il Robotaxi Tesla sarà davvero l’inizio di un nuovo capitolo? L’entusiasmo è palpabile, ma le incognite non mancano. La città di Austin si prepara ed mondo osserva. E se questa fosse davvero la volta buona?