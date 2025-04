WindTre annuncia nuovi rincari per alcune delle sue offerte

WindTre ha annunciato una serie di modifiche contrattuali che interesseranno molti dei suoi clienti a partire da giugno e luglio 2025. Le variazioni, che includono aumenti di prezzo riguarderanno alcune delle offerte più popolari. Tra cui i pacchetti con Netflix, l’opzione “Più Sicuri Casa” e diverse promozioni base per la linea fissa. È importante sottolineare che WindTre offre la possibilità di recesso senza penali. Un’opzione utile per tutti gli utenti che desiderano cambiare gestore dopo l’arrivo delle rimodulazioni.

WindTre: dettagli sui nuovi aumenti in arrivo

Uno dei cambiamenti più significativi è legato all’offerta che include il piano Netflix Standard con pubblicità. Quest’ultimo consente la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente. Già lo scorso ottobre tale piano ha subito un aumento da parte di Netflix. WindTre aveva inizialmente assorbito il rincaro per tutelare i propri utenti. Ma a partire dal 1 luglio 2025, anche i clienti dell’operatore vedranno applicato l’aumento di 1,5 euro mensili. Chi deciderà di rinunciare a Netflix potrà farlo senza costi aggiuntivi. Mantenendo attiva solo la connessione internet.

A ciò si aggiunge l’adeguamento del costo dell’opzione “Più Sicuri Casa”. Una soluzione pensata per proteggere i dispositivi connessi alla rete domestica. Dal 1 giugno 2025, il prezzo aumenterà di 0,50 euro mensili. Tale servizio è utile per chi utilizza dispositivi come modem evoluti, smart TV, videocamere IP, e assistenti vocali intelligenti (come Google Nest o Amazon Echo). Ovvero quelli che richiedono una connessione sicura.

Allo stesso tempo, è previsto un aumento di 2 euro mensili per alcune offerte base di rete fissa. Tali cambiamenti tariffari arriveranno sempre dal 1 giugno 2025. Tutto ciò, secondo quanto riportato da WindTre, serve a riallineare l’offerta alle esigenze di mercato. Ma comporterà per molti utenti una rivalutazione del proprio piano.

Per tutti i clienti coinvolti dalle modifiche, resta attiva la possibilità di recesso gratuito, come previsto dal D. Lgs. 207/2021. Chi ha acquistato dispositivi rateizzati insieme al contratto potrà scegliere se continuare a pagare le rate o saldare l’importo residuo in un’unica soluzione. .