Ezviz presenta le sue nuove videocamere

Nel settore in evoluzione della sicurezza domestica, Ezviz conferma ancora la sua posizione. Ciò grazie al lancio della sua nuova gamma di videocamere Wi-Fi per esterni. Tali dispositivi introducono una novità assoluta: la modalità Always-on Video (AoV). Si tratta di una tecnologia che punta sul concetto di sorveglianza continua. Le videocamere tradizionali si attivano soltanto al rilevamento di movimenti. Mentre le nuove videocamere Ezviz con AoV catturano immagini a intervalli regolari, generando video time-lapse anche in assenza di attività. Assicurando una copertura visiva completa e costante.

Ezviz: cosa offrono le nuove videocamere?

La funzione AoV risulta utile per ottenere una cronologia dettagliata degli eventi. Importante non solo in caso di intrusioni, ma anche per monitorare i cambiamenti ambientali. O anche l’attività quotidiana intorno alla casa. In caso di rilevamento di presenze umane o veicoli, il sistema commuta automaticamente alla registrazione video tradizionale. Garantendo un livello di sorveglianza più preciso.

I nuovi modelli Ezviz sono stati progettati con l’obiettivo di combinare autonomia energetica e semplicità d’uso. Tali videocamere offrono un’autonomia fino a sei mesi. Ciò grazie alle batterie ricaricabili ad alta capacità, fino a 10.400 mAh. Insieme alla possibilità di utilizzare pannelli solari compatibili. Dal punto di vista tecnologico, le videocamere Ezviz integrano algoritmi avanzati di intelligenza artificiale in grado di distinguere con precisione persone e veicoli. Riducendo così i falsi allarmi. La connessione Wi-Fi 6 assicura trasmissioni stabili anche in ambienti esterni complessi. Mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant consente il controllo tramite comandi vocali o app mobile.

Tra i modelli di punta, Ezviz EB5 e CB5 si distinguono per alcune funzioni utili. Come la risoluzione 4K Ultra HD, visione notturna a colori e alimentazione solare. Per chi cerca una sorveglianza a 360 gradi, HB8 Lite e CB8 Lite offrono una testa motorizzata e funzioni intelligenti di tracciamento automatico dei movimenti. I modelli più compatti, EB3 e CB3, rappresentano invece un’eccellente soluzione. Soprattutto per chi desidera un sistema discreto, ma efficiente. Ezviz conferma così la sua posizione verso l’innovazione. Proponendo soluzioni di sicurezza smart, affidabili e facili da utilizzare.