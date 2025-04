Amazon abbassa di 200 euro il prezzo di Apple iPhone 16 Pro solo OGGI

La promozione che gli utenti possono cogliere al volo direttamente su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in assoluto, offre difatti la possibilità di accedere all’acquisto di Apple iPhone 16 Pro, il top di gamma di ultima generazione dell’azienda di Cupertino, raggiungendo allo stesso tempo un importante livello di risparmio.

La scheda tecnica di questo smartphone inizia con un display che offre ottime prestazioni generali, pur restando relativamente piccolo, se considerate appunto che parliamo di un pannello da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, un Super Retina XDR OLED che raggiunge un refresh rate a 120Hz, protezione Ceramic Shield ed anche 460 ppi. Il processore non poteva che essere l’ultimo top di gamma, si tratta di Apple A18 Pro, esa-core con frequenza di clock a 3,78GHz, ed anche GPU Apple a 6-core, con finalmente 8GB di RAM e nel nostro caso 256GB di memoria interna.

Amazon: il prezzo di Apple iPhone 16 Pro è davvero bassissimo

Uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione è in promozione su Amazon con un prezzo di vendita tra i più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora, Apple iPhone 16 Pro, per la sua variante con 128GB di memoria interna, può essere acquistato al giorno d’oggi con un esborso finale di 1059 euro, contro i 1239 euro previsti di listino. L’ordine è da inserire a questo link.

Il prodotto offre, ovviamente, connettività 5G di ultima generazione, con comparto fotografico composto posteriormente da 3 sensori: un principale da 48 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche uno zoom ottico, o teleobiettivo, da 48 megapixel. L’angolo massimo di ripresa è di 120 gradi, con video che possono essere girati al massimo in 4K a 60fps, per una qualità complessiva di altissimo livello ed in linea con i top di gamma.