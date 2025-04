Arriva Blink Outdoor 4: la videocamera intelligente che rivoluziona la sicurezza domestica

Con una nuova generazione di videocamere di sorveglianza, Amazon amplia la sua offerta dedicata alla smart home. La protagonista è Blink Outdoor 4, ora disponibile in Italia a partire da 79,99€. Non si tratta solo di un aggiornamento, ma di una vera e propria un’evoluzione. Il dispositivo più amato del brand ora infatti integra la computer vision. Ovvero una tecnologia che consente alla videocamera di distinguere le persone da altri tipi di movimento.

Controllo totale e massima flessibilità: Blink evolve con stile e rispetto per la privacy

Il risultato è un’esperienza più precisa e personalizzabile. In quanto i clienti possono scegliere quali notifiche ricevere, evitando falsi allarmi. Il cuore di questo miglioramento è un chip proprietario Amazon, studiato per offrire performance elevate e un controllo dettagliato. Anche l’immagine risulta migliorata. Blink Outdoor 4 offre infatti una maggiore nitidezza, un campo visivo più ampio e visibilità notturna potenziata. Due semplici batterie AA garantiscono fino a due anni di autonomia, che diventano quattro grazie al nuovo Battery Extension Pack. Quest’ultimo può essere acquistato in bundle a 99,99€ oppure separatamente a 29,99€.

Ogni aspetto della nuova videocamera è stato pensato per adattarsi alle esigenze di ogni tipo di abitazione. Il design compatto e resistente permette installazioni sia interne che esterne, con la sicurezza di un dispositivo progettato per durare nel tempo. L’app Blink permette un controllo completo. Attraverso la piattaforma è possibile selezionare le zone da monitorare, regolare la privacy, escludere aree sensibili e registrare solo ciò che davvero conta. Blink Outdoor 4 è compatibile con Alexa e permette l’integrazione con i dispositivi Echo. In più grazie alla Skill Blink SmartHome, gli utenti possono accedere alla Live View, gestire più videocamere contemporaneamente, creare routine e ricevere avvisi in tempo reale. A queste funzioni si aggiunge l’abbonamento Blink. Il quale sblocca opzioni come la visione estesa, la condivisione dei filmati e l’accesso rapido ai video registrati.

Ogni nuovo acquirente riceve 30 giorni di prova gratuita. Grande attenzione anche alla sicurezza informatica. I dati sono protetti da crittografia durante il transito e l’archiviazione, e le registrazioni vengono salvate sui server europei di Amazon. L’utente ha sempre la possibilità di disattivare il sistema, interrompendo così la raccolta video e audio.