1 Mobile Speed 5G 200 Limited Edition: una super offerta che costa solo 5€

1Mobile ha appena presentato una nuova promo straordinaria che punta tutto su convenienza e velocità. Si chiama Speed 5G 200 Limited Edition e mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e ben 200 GB di traffico dati in 5G, appoggiandosi alla rete Vodafone. Il primo mese è in promozione a 5€, poi il costo si stabilizza a 7,99€ al mese senza variazioni future. Offerte di questo genere sono sempre ben accette da chi stava cercando un nuovo provider e infatti sono tantissimi gli utenti che durante questo periodo semi-festivo stavano provando a cambiare gestore. Ora la qualità conta più di tutto ma sempre con quantità e risparmio, cose che 1Mobile può offrire senza problemi.

Disponibile per chi porta il numero in 1Mobile

L’offerta è pensata per chi desidera cambiare operatore mantenendo il proprio numero. Non ci sono limitazioni legate alla provenienza: è valida per tutti coloro che decidono di fare la portabilità verso 1Mobile. In questo caso, la SIM è gratuita, mentre chi preferisce attivare un nuovo numero pagherà 5€ per la SIM. Sembra dunque tutto molto più economico del previsto.

Attivazione semplice con SPID e zero costi extra

La procedura di attivazione è pensata per essere rapida e digitale: si può completare tutto tramite SPID, senza dover affrontare lunghe trafile. Anche il costo di attivazione è gratuito, elemento non scontato tra le proposte dei gestori virtuali.

Solo fino al 30 aprile 2025

La Speed 5G 200 Limited Edition è una promozione a tempo limitato: sarà possibile aderire fino al 30 aprile 2025. Una proposta che si distingue nel panorama mobile italiano per il suo equilibrio tra prezzo competitivo e ampia dotazione di giga, resa ancora più interessante dall’accesso al 5G su rete Vodafone.

Chi è alla ricerca di un piano mobile completo, con minuti senza limiti, un’ottima quantità di dati e costi trasparenti, potrebbe trovare in questa offerta una soluzione davvero solida.