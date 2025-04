1Mobile lancia più Giga e 5G nella nuova offerta World Plus

L’operatore virtuale 1Mobile ha aggiornato il proprio portafoglio. Come? Con l’ introduzione di una nuova offerta chiamata World Plus 5G, disponibile dal 1° aprile 2025. L’offerta prende il posto della precedente World 2XPlus, con lo stesso prezzo di 9,99€ al mese ma con condizioni più vantaggiose. L’obiettivo è chiaro. Ovvero offrire ai clienti una maggiore quantità di traffico dati e la possibilità di navigare sulla rete 5G. I nuovi utenti possono attivare la promo richiedendo un nuovo numero o effettuando la portabilità entro il 30 aprile 2025.

1Mobile: condizioni, velocità e servizi extra, tutto ciò che devi sapere

Il pacchetto 1Mobile include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 320 minuti verso l’estero e 120GB in 5G, che diventano 150 dal terzo rinnovo. Tra i Paesi raggiungibili con le chiamate internazionali ci sono India, Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e molti altri. A differenza della vecchia versione, che prevedeva 80GB in 4G e un massimo di 100 dal terzo mese, l’offerta attuale consente un uso più ampio dei dati. Poiché sfrutta anche la rete di quinta generazione grazie al supporto della rete Vodafone.

L’attivazione della SIM ha un costo di 5€ per i nuovi numeri, mentre è gratuita in caso di portabilità. Anche online è possibile attivare la promo, aggiungendo 5 euro per la spedizione della SIM o scegliendo l’eSIM al costo di 0,99 centesimi. Gli utenti già attivi su 1Mobile possono aderire alla nuova offerta pagando 10€ per il cambio.

La velocità del 5G raggiunge i 2Gbps in download e 200Mbps in upload, senza limiti tecnici rispetto alla rete Vodafone. In caso di esaurimento dei Giga inclusi, la navigazione viene bloccata. Per continuare, si può anticipare il rinnovo oppure attivare pacchetti extra da 1 o 5GB, rispettivamente a 3 e 5€. Tutti i clienti possono anche abilitare il servizio di ricarica automatica per evitare l’interruzione delle promozioni attive. Nel roaming UE, i minuti e gli SMS sono validi come in Italia, mentre per i dati c’è una soglia di 12,59GB al mese. Insomma tale promozione si presenta come una soluzione completa per chi cerca connettività veloce, ampio traffico dati e flessibilità nei viaggi internazionali.