Iliad: 2 offerte BOMBA da 250 e 300 GB in 5G, ecco i prezzi

Iliad continua a proporre offerte mobili trasparenti e ricche di giga, mantenendo il prezzo bloccato nel tempo. Attualmente sono disponibili due soluzioni particolarmente interessanti, attivabili sia dai nuovi utenti che da chi è già cliente. Non è la prima volta che un provider di questo calibro riesce a sorprendere sia gli utenti positivamente che gli altri gestori che credevano di aver fatto meglio.

TOP 250 PLUS: 250 GB in 5G e tanti vantaggi anche in Europa

Con 9,99€ al mese, la TOP 250 PLUS mette a disposizione 250 GB in 5G in Italia, oltre a minuti e SMS senza limiti verso tutti. Chi viaggia all’interno dell’Unione Europea può contare su 25 GB da usare senza costi aggiuntivi. Nessun vincolo, nessuna sorpresa in fattura e prezzo garantito per sempre.

TOP 300: ancora più giga per chi vuole il massimo

Per chi ha bisogno di ancora più dati, Iliad propone la TOP 300 a 11,99€ al mese. In questo caso, i GB in 5G salgono a 300 mensili, con 16 GB utilizzabili in Europa. Anche qui sono inclusi minuti e SMS illimitati, e si conferma la politica del “per sempre” che ha reso Iliad una delle opzioni più amate in Italia.

Come attivare queste offerte

Le due proposte sono disponibili per chi passa a Iliad da un altro gestore oppure per chi attiva un nuovo numero. Ma anche chi è già cliente Iliad può sceglierle, a patto che l’offerta attuale abbia un costo inferiore: sotto i 9,99€ per passare alla TOP 250 PLUS, o sotto gli 11,99€ per attivare la TOP 300.

Prezzo fisso e rete 5G inclusa

Entrambe le tariffe offrono copertura su rete 5G (dove disponibile) e nessun costo extra, nemmeno per l’attivazione. Si tratta quindi di proposte semplici, pensate per chi cerca chiarezza, tanti giga e zero sorprese.

Chi desidera un piano ricco di dati, con la garanzia di un prezzo immutabile nel tempo, può guardare con fiducia a queste opzioni Iliad.