La Luna al centro di un nuovo progetto italiano

Durante la sua fase primordiale, il cosmo era un mare di idrogeno neutro che assorbiva e ritrasmetteva deboli segnali radio a bassa frequenza. Tali segnali, noti come “linee a 21 cm”, rappresentano una chiave fondamentale. Ciò per comprendere le origini dell’universo. Eppure, captare queste onde radio dalla Terra è quasi impossibile. Il nostro pianeta, infatti, è immerso in un oceano di interferenze artificiali generate da radio, televisioni, radar e satelliti. Ecco perché il lato nascosto della Luna, che è costantemente rivolto lontano dalla Terra, rappresenta un ambiente ideale. Protetto dal rumore elettromagnetico terrestre, tale luogo potrebbe diventare la prima vera finestra radiofonica sul passato più remoto del cosmo.

La flotta RadioLuna sarà composta da una costellazione di cubesat. Si tratta di piccoli satelliti standardizzati, progettati per essere leggeri, economici e facilmente replicabili. Tali dispositivi si dispiegheranno in orbita lunare per formare una rete di rilevamento sensibile alle frequenze radio più deboli. Trasmesse miliardi di anni fa.

Secondo Marcell Tessenyi, CEO di Blue Skies Space, RadioLuna rappresenta un’opportunità unica per l’Europa. La missione non solo contribuirà alla scienza fondamentale, ma potrebbe anche segnare un passo concreto verso la costruzione di un’economia lunare sostenibile. In linea con iniziative come ESA Moonlight e NASA Artemis. Se la missione avrà successo, si potrebbe finalmente conoscere alcuni dei segreti dell’universo prima della luce. Ovvero prima ancora dell’arrivo delle prime stelle nel cosmo sconfinato.