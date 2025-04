Anche per Ford i dazi sono troppo alti: stop verso la Cina

L’industria automobilistica è da sempre uno specchio delle trasformazioni sociali, tecnologiche ed economiche. Ma negli ultimi anni, è diventata anche un campo di battaglia geopolitico. A tal proposito, il recente stop alle esportazioni da parte di Ford verso la Cina è solo l’ultimo episodio. A causare il blocco sono state le tariffe imposte da Pechino, che hanno reso praticamente insostenibile vendere modelli iconici americani in Cina. Auto come la Ford Mustang, il Bronco e l’F-150 Raptor erano diventate simboli di un certo stile di vita. Ma quando i dazi arrivano al 150% del valore del veicolo, anche l’auto più desiderata si trasforma in un investimento folle.

Ford blocco in Cina

Il caso è emblematico per diversi motivi. In primis, mostra quanto il mercato globale sia interconnesso. L’episodio, inoltre, rivela una contraddizione interessante. Mentre Ford blocca l’export dei suoi modelli americani, continua ad importare negli USA la Lincoln Nautilus, un SUV di lusso prodotto in Cina. Dunque, se da un lato si alzano muri, dall’altro restano ancora porte socchiuse, a testimonianza di quanto siano complesse, ed anche contraddittorie, le logiche del commercio internazionale.

Le conseguenze per il consumatore finale potrebbero non tardare ad arrivare. Se le tensioni si protrarranno, Ford e altri colossi potrebbero aumentare i prezzi. Non tanto per compensare le perdite dirette, quanto per far fronte all’aumento dei costi di componentistica importata, che rappresenta una fetta non trascurabile del processo produttivo. Tutto ciò accade mentre il settore auto è già sotto pressione per altre ragioni. Tra cui la corsa verso l’elettrico, la crisi delle materie prime, l’instabilità logistica e l’agguerrita concorrenza. In tale scenario, ogni decisione politica ha un impatto moltiplicato.

Quanto sta accadendo evidenzia quanto anche il settore auto sia condizionato dalle controversie a livello mondiale. Ciò significa che tutte le aziende auto dovranno adattarsi ai nuovi scenari dovuti all’arrivo dei dazi.