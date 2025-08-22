News

NASA estende PREFIRE, CubeSat per monitorare l’intero pianeta

La missione PREFIRE della NASA si espande: i CubeSat, dedicati all’Artico e all’Antartico, ora raccoglieranno dati sull’intero pianeta.

scritto da Rosalba Varegliano

Dai poli al pianeta intero, PREFIRE si amplia

La NASA ha annunciato l’estensione della missione PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment), un progetto basato su due piccoli satelliti CubeSat lanciati per studiare il bilancio energetico terrestre. Nata per osservare in particolare le regioni polari, la missione si espanderà ora a livello globale, trasformandosi in un punto di riferimento fondamentale per la climatologia e lo studio dell’energia che la Terra disperde nello spazio.

Finora, i due CubeSat hanno monitorato l’Artico e l’Antartico, aree critiche per comprendere lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello dei mari. Grazie ai loro strumenti, capaci di misurare le radiazioni lontane, hanno fornito dati preziosi che mostrano come i poli stiano perdendo calore a ritmi differenti rispetto al resto del pianeta.

Nuovi orizzonti per la ricerca climatica

Con l’estensione della missione, PREFIRE osserverà anche deserti, foreste, oceani e regioni temperate, offrendo una panoramica completa sul flusso di energia terrestre. Questo salto di qualità consentirà di migliorare i modelli climatici, riducendo le incertezze legate alle previsioni sul riscaldamento globale. I CubeSat, piccoli ma sofisticati, rappresentano una vera rivoluzione. A costi contenuti, riescono a raccogliere dati che un tempo richiedevano satelliti molto più grandi e complessi. Il loro contributo diventa così cruciale in un’epoca in cui il monitoraggio costante del clima è una priorità per governi e istituzioni scientifiche.

Impatti e prospettive

Secondo gli esperti della NASA, ampliare PREFIRE significa avere un “termometro spaziale” sempre attivo, capace di fornire misurazioni continue e globali. Questi dati non saranno utili solo per la ricerca, ma anche per decisioni politiche e strategiche legate alla gestione delle risorse e alla lotta ai cambiamenti climatici. Il futuro della missione segna un ulteriore passo verso un’osservazione del nostro pianeta più completa, precisa e accessibile. PREFIRE non sarà più un progetto dedicato ai poli, ma una finestra aperta sull’intera Terra.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.