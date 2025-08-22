NASA estende PREFIRE, CubeSat per monitorare l’intero pianeta

Dai poli al pianeta intero, PREFIRE si amplia

La NASA ha annunciato l’estensione della missione PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment), un progetto basato su due piccoli satelliti CubeSat lanciati per studiare il bilancio energetico terrestre. Nata per osservare in particolare le regioni polari, la missione si espanderà ora a livello globale, trasformandosi in un punto di riferimento fondamentale per la climatologia e lo studio dell’energia che la Terra disperde nello spazio.

Finora, i due CubeSat hanno monitorato l’Artico e l’Antartico, aree critiche per comprendere lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello dei mari. Grazie ai loro strumenti, capaci di misurare le radiazioni lontane, hanno fornito dati preziosi che mostrano come i poli stiano perdendo calore a ritmi differenti rispetto al resto del pianeta.

Nuovi orizzonti per la ricerca climatica

Con l’estensione della missione, PREFIRE osserverà anche deserti, foreste, oceani e regioni temperate, offrendo una panoramica completa sul flusso di energia terrestre. Questo salto di qualità consentirà di migliorare i modelli climatici, riducendo le incertezze legate alle previsioni sul riscaldamento globale. I CubeSat, piccoli ma sofisticati, rappresentano una vera rivoluzione. A costi contenuti, riescono a raccogliere dati che un tempo richiedevano satelliti molto più grandi e complessi. Il loro contributo diventa così cruciale in un’epoca in cui il monitoraggio costante del clima è una priorità per governi e istituzioni scientifiche.

Impatti e prospettive

Secondo gli esperti della NASA, ampliare PREFIRE significa avere un “termometro spaziale” sempre attivo, capace di fornire misurazioni continue e globali. Questi dati non saranno utili solo per la ricerca, ma anche per decisioni politiche e strategiche legate alla gestione delle risorse e alla lotta ai cambiamenti climatici. Il futuro della missione segna un ulteriore passo verso un’osservazione del nostro pianeta più completa, precisa e accessibile. PREFIRE non sarà più un progetto dedicato ai poli, ma una finestra aperta sull’intera Terra.