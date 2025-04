RedMagic 10 Air: le caratteristiche emerse con l’annuncio ufficiale

Dopo aver conquistato la scena tech in Cina, il nuovo RedMagic 10 Air è pronto a stupire anche a livello globale. Tale dispositivo non è solo uno smartphone, ma una vera e propria piattaforma da gioco portatile. Presenta tre colorazioni distinte, Twilight, Hailstone e Flare. E con varianti di memoria che spaziano da 12 GB di RAM e 256 GB di storage fino a un generoso 16 GB + 512 GB. Il design è uno dei punti di forza del dispositivo. La scocca è in alluminio, vetro posteriore con trattamento antiriflesso AG e una finitura opaca che riduce le impronte. Il tutto racchiuso in uno spessore di soli 7,85 mm per un peso di 205 grammi.

RedMagic 10 Air: dettagli sul dispositivo

Il display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 1600 nit. Il sistema di raffreddamento ICE a nove strati, con metallo liquido, assicura che il dispositivo resti sempre fresco. Anche durante le sessioni più impegnative. La batteria da 6000 mAh supporta ricarica rapida a 80W. Mentre l’interfaccia RedMagic OS 10.0 su Android 15 introduce strumenti innovativi. Come il casting a bassa latenza e funzioni di gaming avanzate. Sul fronte fotografico, due sensori da 50 MP assicurano scatti nitidi e dettagliati.

Il profilo laterale dello smartphone ospita trigger capacitivi con frequenza di risposta di 520Hz. Oltre a un’illuminazione RGB discreta e personalizzabile. A ciò si aggiunge il pulsante Magic Key, che consente di attivare rapidamente funzioni avanzate. Come Game Space o la fotocamera. Al centro del RedMagic 10 Air è lo Snapdragon 8 Gen 3. Un processore capace di gestire anche modelli di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo. A ciò si aggiunge il co-processore RedCore R3. Quest’ultimo è stato progettato per occuparsi delle funzionalità ausiliarie come il feedback aptico e il suono.

Connettività Wi-Fi 5G dual-band, doppio slot SIM e un comparto audio stereo di alto livello completano il quadro. Rendendo il RedMagic 10 Air una delle proposte più interessanti del 2025. Le vendite inizieranno ufficialmente il 7 maggio, con prezzi a partire da 499 euro.