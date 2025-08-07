Il tatto arriva nel metaverso: guanti aptici e connessioni reali

C’è una distanza che le parole, per quanto dolci o ben scelte, non riescono a colmare. Non è solo la distanza geografica, quella misurabile in chilometri, ma quella più sottile che si sente quando la voce arriva attraverso uno schermo, ma il calore di un abbraccio no. Premankur Banerjee questa distanza l’ha vissuta in prima persona, trascorrendo oltre cinque anni lontano dalla propria famiglia. E da quell’esperienza nasce un progetto tanto tecnico quanto profondamente umano: restituire al digitale qualcosa che abbiamo sempre dato per scontato nella vita reale – il contatto fisico.

Quando il tocco diventa digitale: l’haptica che avvicina i corpi lontani

L’idea non nasce da un’intuizione improvvisa, ma da una mancanza vissuta ogni giorno. Nella società iperconnessa di oggi, ci scambiamo centinaia di messaggi, ci vediamo attraverso videocamere ad altissima definizione, ma qualcosa manca. La professoressa Heather Culbertson, che ha lavorato con Banerjee all’Università della California del Sud, parla di una “fame di contatto” – un bisogno silenzioso ma crescente. E i numeri non mentono: più connessioni digitali non significano necessariamente più felicità.

Ed è qui che entra in gioco l’ingegneria, ma non quella fredda e impersonale. Quella che costruisce ponti tra le emozioni. In questo caso, il ponte è un sistema aptico: un dispositivo indossabile composto da guanti e fasce da braccio capaci di riprodurre il tatto attraverso micro-vibrazioni. Nulla di invadente, ma sufficiente per trasmettere la sensazione di una stretta di mano, una pacca sulla spalla, o perfino il gesto semplice di passarsi un oggetto in un ambiente virtuale. Immagina – o meglio, pensa – a un luogo digitale dove il tuo avatar può toccare, muoversi e ricevere un gesto fisico che non è solo visivo, ma percepibile davvero.

Il sistema può ospitare fino a 16 utenti alla volta in un ambiente condiviso, con avatar che rispecchiano fedelmente ogni movimento reale. I partecipanti ai test, presentati alla conferenza IEEE World Haptics, hanno confermato di essersi sentiti più connessi, più coinvolti. Perché quando il digitale riesce a restituirti un gesto, anche minimo, cambia tutto.

E se oggi può sembrare solo una curiosità high-tech da laboratorio, domani questa tecnologia potrebbe entrare in ospedale per far “toccare” un familiare lontano, nelle scuole per rendere più umane le lezioni a distanza, o persino nei salotti, per non farci mai più sentire davvero soli.