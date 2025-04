Redmagic 10 Air è ufficiale con una batteria enorme da 6000 mah

Il produttore tech Nubia ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone per i videogiocatori più accaniti. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Redmagic 10 Air. Quest’ultimo, nonostante si presenti con un corpo estremamente sottile, stupisce per l’enorme batteria di cui è dotato. Quest’ultima ha infatti una capienza di ben 6000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle sue caratteristiche tecniche.

Nubia annuncia ufficialmente il nuovo gaming phone Redmagic 10 Air con batteria da 6000 mah

Redmagic 10 Air è il nuovo smartphone da gaming del produttore tech Nubia e si presenta subito come un device super interessante. Come già accennato in apertura, infatti, quest’ultimo può vantare la presenza di una batteria davvero esagerata. Si tratta infatti di ben 6000 mah che dovrebbero garantire un’ottima autonomia. Una caratteristica, questa, estremamente importante per i videogiocatori. È poi presente anche il supporto alla ricarica rapida da 80W.

L’azienda è riuscita a montwre una batteria così esagerata nonostante lo spessore sia molto contenuto. Si tratta infatti di soli 7.85 mm. Il design ed il look sono estremamente curati. Sulla parte frontale spicca un ampio display con tecnologia AMOLED e con una diagonale da 6.8 pollici. Il pannello ha delle cornici simmetriche tra loro ed estremamente sottili. A rendere il tutto ancora più premium troviamo poi una fotocamera anteriore per i selfie nascosta al di sotto del display. Quest’ultimo ha poi una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e una luminosità di picco di 1300 nits.

Le prestazioni sono poi elevatissime grazie alla presenza di uno dei processori più potenti di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8 Gen 3 e a supporto sono presenti fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP. Lo smartphone dispone infine sul frame di due tasti capacitivi ed è presente un innovativo sistema di raffreddamento.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmagic 10 Air sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo iniziale di circa 417 euro al cambio attuale.