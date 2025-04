Apple, un componente mancante potrebbe far saltare la produzione

Nelle scorse ore è emersa una problematica che potrebbe causare enormi danni ad Apple. L’azienda della mela si trova a fronteggiare la carenza di un particolare componente che, di conseguenza, rallenterebbe la produzione e la successiva distribuzione.

Fonti internazionali stanno condividendo alcune informazioni su questa situazione molto delicata. Il componente sotto i riflettori è il Low CTE, noto anche come tessuto in fibra di vetro a basso coefficiente di espansione termica.

Stando a quanto rivelato fino ad ora, si tratta di un materiale presente in tutte le componenti tecnologiche per via delle proprie caratteristiche intrinseche. Oltre a garantire una importante dissipazione del calore, il Low CTE è in grado di garantire un’espansione termica controllata.

In questo modo, i vari chipmaker e non solo possono utilizzare il materiale all’interno dei dispositivi e dei substrati per ridurre lo stress meccanico causato dal cambiamento di temperatura. L’utilizzo del Low CTE consente di limitare i fenomeni di delaminazione o rottura delle saldature.

Infatti, il materiale è utilizzato come strato isolante e di rinforzo negli smartphone di fascia alta come possono essere proprio gli iPhone di Apple. Oltre che sui processori, il Low CTE è utilizzato anche nei moduli fotografici o nei moduli che gestiscono la batteria.

Ne consegue che questo materiale è assolutamente cruciale per la realizzazione dei moderni smartphone e dispositivi tecnologici. La carenza di tale elemento, oltre a causare problemi produttivi, avrà anche effetti economici.

Infatti, Apple è preoccupata a causa dei possibili rincari dovuti alla scarsità del bene. Ad incidere su questa problematica ci sono anche i dazi imposti dal Presidente Trump su tutti i prodotti realizzati al di fuori degli USA. Considerando che i principali produttori di Low CTE sono asiatici, l’aumento dei prezzi finali degli iPhone è un’opzione sempre più concreta.