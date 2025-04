Sicurezza auto: Subaru lancia un airbag pensato per i ciclisti

La sicurezza è diventata una missione, non più solo un requisito, per molte case automobilistiche. A dimostrarlo è Subaru, che ha svelato un sistema pensato non solo per i pedoni, ma anche per i ciclisti. È stata la nuova Forester, destinata al mercato giapponese, a fare da pioniere. Nessuna tecnologia banale, qui si tratta di un airbag esterno a forma di U, pronto a dispiegarsi in caso di impatto frontale. Subaru ha deciso di andare oltre, studiando le dinamiche reali di una collisione tra auto e bicicletta e di creare qualcosa che possa realmente salvare delle vite.

Pensato per chi è più vulnerabile: la Subaru sempre più sicura

L’idea non nasce dal nulla, già da anni esistevano airbag dedicati ai pedoni, ma restavano insufficienti in molte situazioni. I tecnici Subaru hanno notato però adesso un dettaglio cruciale: la posizione della testa di un ciclista è diversa da quella di un pedone in fase di urto. Da qui la svolta. Il nuovo airbag si estende ai lati del parabrezza, andando a coprire anche i montanti anteriori, punto spesso letale. Questa evoluzione si traduce in una protezione superiore, capace di fare la differenza tra la vita e la morte. Perché rassegnarsi all’inevitabile? La casa giapponese ha risposto con l’azione. Il fissaggio dei pannelli sulla Subaru, superiore e inferiore, è stato modificato per mantenere stabile l’airbag durante l’impatto. L’obiettivo resta uno solo: ridurre al minimo le lesioni alla testa in caso di collisione. C’è un messaggio forte in questa innovazione: ogni vita vale.

Al momento, questa tecnologia è limitata alla nuova Subaru Forester giapponese. Un dettaglio che pesa. La casa madre non ha ancora comunicato l’intenzione di estenderla ad altri modelli o mercati. È una scelta definitiva o solo il primo passo? Difficile dirlo. L’interesse potrebbe spingere Subaru a replicare il sistema altrove. Il silenzio su una possibile distribuzione internazionale lascia spazio all’attesa. Perché fermarsi ora? Chi conosce il potenziale di questa invenzione spera di vederla presto su ogni strada del mondo.